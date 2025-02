La Seu organitza xerrades i tallers pràctics gratuïts sobre l’adolescència

Calendari de les xerrades sobre l’adolescència (Aj. la Seu)

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, juntament amb d’altres serveis de suport familiar i juvenil del territori, ha organitzat el cicle ‘Connecta amb l’adolescència’ que consta de xerrades i tallers pràctics totalment gratuïts per a oferir eines i recursos a les famílies per a comprendre millor els seus fills i les seves filles, i acompanyar-los en aquesta etapa.

El cicle ‘Connecta amb l’adolescència’ consta de 6 sessions que abordaran temes clau per a les famílies amb fills i filles adolescents com la comunicació familiar, la gestió emocional, les relacions saludables, la prevenció de riscos, l’ús responsable de les pantalles i l’educació en la sexualitat.

Al respecte, la regidora d’Infància i Joventut, Christina Moreno, manifesta que “les relacions familiars a mesura que els fills i filles van creixent, es transformen. I és per aquest motiu que cal revisar i adaptar la concepció d’aquestes relacions per tal que els diferents membres se sentin compresos i retrobin el seu nou espai al nucli familiar. Tot plegat tindrà com a resultat unes relacions més saludables i un major benestar familiar”.

Calendari de xerrades i tallers

Dimarts 25 de febrer: Dinàmiques familiars. Reflexió sobre què aprenen els fills i les filles de la convivència familiar. A càrrec d’Alba Casqueiro, tècnica d’Equitat.

Dijous 6 de març: Benestar emocional. Acompanyament en la gestió d’emocions. A càrrec de Jessica Ríos, psicòloga de Serveis Socials i Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD).

Dijous 13 de març: Comunicació familiar. Eines per a connectar amb els adolescents. A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF).

Dimarts 25 de març: Educació en la sexualitat. Presentació d ela campanya ‘El porno és fake’. A càrrec de la Comissió de prevenció de violències sexuals.

Dijous 3 d’abril: Gestió de pantalles i xarxes socials. Ús responsable de la tecnologia. A càrrec d’Ester Collado, dinamitzadora Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, Mossos d’Esquadra i Jessica Ríos, psicòloga de SSB i SIAD.

Dijous 10 d’abril: Prevenció i reducció de riscos. Com abordar les addiccions en l’adolescència. A càrrec d’Anna Pozuelo, psicòloga del Centre de Psicologia AP.

Per a poder prendre part en qualsevol d’aquestes xerrades i tallers pràctics cal fer inscripció trucant al 674 25 99 99 o enviant un correu electrònic a joventut@aj-laseu.cat La inscripció és gratuïta.

Totes aquestes sessions tindran lloc a la sala gran del centre cívic L’Escorxador de la Seu d’Urgell, a les 18.30 hores, a excepció de la sessió del dimarts 25 de març, on es presentarà la campanya ‘El porno és fake’ que tindrà lloc a la sala la Immaculada, en horari a determinar.