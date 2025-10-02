La Generalitat inicia tres obres de millora de la seguretat viària a Adrall, Organyà i Llavorsí per valor de 2,1 MEUR

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha iniciat aquests dies tres obres de millora de la mobilitat i la seguretat viària en carreteres de l’Alt Pirineu i l’Aran per un valor de 2,1 MEUR. Els treballs abasten la C-14, a Adrall (Ribera d’Urgellet) i a Organyà, i la C-13, a Llavorsí.
Nova vorera a Adrall
Han començat les obres per a construir una vorera al pont de la C-14 sobre el riu Segre a Adrall (Ribera d’Urgellet), a l’Alt Urgell, que permetran afavorir la mobilitat i la seguretat viària. Els treballs, amb un pressupost de 842.000 euros, consisteixen en la construcció d’una vorera per a vianants, adossada al pont, i la instal·lació de noves proteccions als laterals de l’estructura. L’obra té un termini d’execució de cinc mesos.
La nova vorera tindrà una longitud de 150 metres i una amplada de 2 metres i es construirà al marge dret de la carretera; constarà de dos trams, un primer tram correspon a la zona de terraplenat abans d’accedir al pont, i un segon tram, a la del pont. L’ampliació de l’estructura del pont per a la implantació de la vorera s’executarà mitjançant lloses prefabricades de formigó armat. Aquestes lloses es recolzaran sobre l’estructura actual, formada per tres voltes de formigó, de 20 metres de longitud i uns 7 metres d’ample.
Així mateix, per a afavorir la seguretat, s’instal·larà una barrera de formigó al marge dret del pont i un ampit metàl·lic a l’esquerre per a substituir els actuals ampits de formigó, alhora que a la vorera s’instal·larà una barana per als vianants.
Addicionalment, l’obra inclourà aquestes tasques:
- Treballs previs, com desmuntatges, moviments de terres i desviament de serveis afectats
- Elements per al drenatge
- Ferms i paviments
- Obres de fàbrica i murs
- Senyalització, abalisament i barreres
- Mesures d’integració en l’entorn
Accés del futur polígon a Organyà
El Departament ha iniciat les obres per a construir l’accés al futur polígon industrial de Vilansats, a Organyà (Alt Urgell) des de la carretera C-14. Aquesta actuació, que permetrà facilitar la connexió a aquest sector industrial, compta amb un pressupost de 721.000 euros. El termini d’execució serà de cinc mesos.
Aquesta obra forma part d’un conveni de col·laboració entre el Departament, l’INCASÒL, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Ajuntament d’Organyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a promoure el sector industrial dels Vilansats, amb l’objectiu d’estimular l’activitat econòmica en aquest entorn.
Els treballs consisteixen en la construcció d’un carril central de gir i dels carrils d’acceleració i desacceleració corresponents, així com les illetes separadores per a permetre els moviments amb el futur vial del polígon. Per a fer-ho, s’eixamplarà la C-14 en un tram de 325 metres de longitud.
Així mateix, es duran a terme les actuacions següents: disposició dels elements per a facilitar el drenatge; la senyalització i l’abalisament; les tasques d’urbanització i l’enllumenat.
Eixamplament del pont de la C-13 a l’entrada de Llavorsí
El Departament ha engegat les obres per a eixamplar el pont de la C-13 sobre la Noguera Pallaresa a l’entrada de Llavorsí i millorar la seguretat viària. Els treballs, amb un pressupost de prop de 600.000 euros, tindran un termini d’execució de cinc mesos.
Actualment, el pont té dues voreres a banda i banda del pont, que té 40 metres de longitud, d’1,2 metres d’amplada. L’obra, que dona resposta a una petició del municipi, consisteix en l’eixamplament de l’estructura per a poder ampliar les dues voreres existents fins a 1,80 metres, de manera que el pont tindrà una amplada total d’11 metres. Així mateix, s’adequaran els ampits existents. D’aquesta manera, l’actuació permetrà millorar la mobilitat en aquest entorn i afavorir la seguretat viària.