Andorra reafirma el seu compromís amb una migració sostenible dins el marc europeu

El cap de Govern, Xavier Espot, ha pres part de la 7a Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC) de Copenhaguen que ha reunit als màxims líders del continent per a debatre qüestions relatives a la seguretat en la realitat geopolítica actual, la seguretat econòmica i els fluxos migratoris. En el marc de la Cimera, ha intervingut en la taula de debat sota el títol “Migració – control efectiu dels fluxos migratoris”, que ha moderat Bèlgica i el Regne Unit.
En la intervenció en la taula rodona, Espot ha exposat que com a país de petites dimensions amb una economia en plena expansió, Andorra requereix polítiques migratòries que tinguin en compte tant les necessitats laborals creixents com la preservació dels recursos naturals i la cohesió social. Així, ha explicat que el model andorrà combina l’establiment anual de quotes, consensuades amb els principals actors econòmics. Un enfocament, ha dit, que permet donar la benvinguda a les persones que desitgen contribuir al desenvolupament del país i, alhora, mantenir l’equilibri i la identitat nacional.
Espot ha expressat el suport d’Andorra a “l’enfocament integral” que s’ha acordat en aquesta taula rodona, amb l’objectiu de col·laborar en la gestió dels complexos reptes associats a la migració il·legal.
Els líders polítics que han participat en aquesta taula rodona, han posat de manifest la voluntat d’adoptar una agenda compartida que integri innovació i col·laboració transfronterera per tal de protegir els drets humans i garantir la seguretat i la prosperitat a Europa.
Els representants han destacat la importància d’un enfocament integral que inclogui accions decidides contra les xarxes de contraban, l’enfortiment dels marcs legislatius i dels sistemes d’asil, i la creació de noves aliances amb països d’origen i de trànsit.
El debat ha conclòs amb el compromís d’avançar en la implementació de mesures concretes que aportin solucions eficaces i sostenibles davant la migració il·legal. Els líders han emfatitzat que només mitjançant l’acció col·lectiva i la voluntat de cooperació política es podrà garantir una gestió responsable i humana de la migració a Europa.
A més dels copresidents del debat, han participat el canceller d’Àustria, Christian Stocker; la primera ministra de Dinamarca, Mette Friederiksen; la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen; el primer ministre de Bulgària, Rosen Zhelyazkov; el primer ministre de Malta, Robert Abela; el primer ministre Portugal, Luís Montenegro; el president de Grècia, Kyriákos Mitsotákis i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.
En el marc de la celebració de la CPE, el cap de Govern ha participat en la reunió pel llançament de la Coalició Europea contra les Drogues, impulsada per França i Itàlia, a la que Andorra s’ha adherit, per a combatre el tràfic il·lícit de drogues al continent, una de les principals amenaces sistèmiques per a la seguretat, la protecció i la salut dels ciutadans. La coalició de líders dels països i institucions europees implica la col·laboració en la sensibilització sobre els riscos i els danys de les drogues i el compromís per a trobar solucions comunes i lluitar contra el tràfic il·lícit amb màxima determinació.
El cap de Govern ha participat en l’EPC amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i amb l’ambaixador d’Andorra a la UE, Vicenç Mateu. La Comunitat Política Europea es reuneix dues vegades l’any per a coordinar els líders europeus en els reptes comuns del continent i acordar respostes coordinades. La 7a edició s’ha celebrat a la capital danesa. La pròxima edició, prevista per a la pròxima primavera, es durà a terme a Armènia.