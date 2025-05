La Generalitat i l’Aran refermen el seu compromís per a continuar treballant per a consolidar el sistema sanitari i social de l’Aran

La consellera de Salut i la Síndica d’Aran han participat avui a Vielha en la Comissió bilateral de seguiment del traspàs de competències en l’àmbit de la salut (Govern.cat)

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, ha visitat aquest matí de dijous el Conselh Generau d’Aran, a Vielha, per a participar en la Comissió bilateral de seguiment del traspàs de competències en l’àmbit de la salut. Prèviament, Pané s’ha reunit amb la síndica d’Aran, Maria Vergés, per a abordar temes clau per al govern d’Aran.

El projecte d’ampliació i remodelació de l’Espitau Val d’Aran ha estat un dels temes més rellevants de la trobada, que era la tercera celebrada des de l’inici de l’actual Govern. Totes dues bandes han coincidit en la necessitat de seguir treballant per a tirar endavant el projecte de millora de l’equipament sanitari, que tindrà un cost de 16’5M€: 7,5M€ per a la construcció del nou edifici ambulatori i 9M€ per a la remodelació dels espais de l’edifici antic.

En aquest sentit, la consellera Pané ha avançat que “se n’està fent ja el projecte executiu i preveiem que estarà disponible a finals d’aquest any, de manera que si l’any que ve els pressupostos ens acompanyen, podrem treure a concurs aquesta obra.” Uns treballs molt necessaris, ha assegurat Pané, per a “adaptar l’Espitau no només a la població, sinó també a les noves tecnologies.”

Durant la reunió s’ha abordat també la dificultat per a trobar professionals sanitaris a l’Aran, comarca que, a més del seu aïllament geogràfic, pateix un elevat preu de l’habitatge que dificulta encara més la captació i fixació de professionals al territori. En aquest punt la consellera de Salut ha celebrat que es comencen a albirar els primers resultats de les accions que s’han dut a terme en els últims anys: “comencen a arribar ja més professionals a les conurbacions de les grans ciutats, tot i que encara trigaran a arribar aquí. S’han ampliat les places universitàries tant de metges com d’infermeres, i aquest serà el primer any en què es jubilarà menys gent que no pas que la que surti de les facultats.” Això, ha dit Pané “ens farà disposar de més professionals i, per tant, que hi hagi més interès a arribar a zones més apartades com l’Aran.”

Així mateix, la consellera ha apuntat que cal apostar per la formació al territori, “fent possible que puguin venir aquí a formar-se tant professionals especialitzats, com estudiants del Grau en Infermeria que aviat s’inicia a Tremp, ja que juntament amb la formació acostumen a arribar projectes d’investigació i recerca.”

Per la seva banda, la síndica ha explicat que “en aquesta reunió hem tractat dues qüestions importants per a la salut a l’Aran, com són la remodelació de l’Hospital Val d’Aran, en què la fase 0 i 1 ja estan en marxa, i com a aspecte primordial la fixació dels professionals, buscant una fórmula que faci que aquests professionals de la sanitat vulguin venir al Pirineu, a la Val d’Aran, i veure com el Departament de Salut hi pot incidir perquè sigui una realitat.”

La reunió ha servit també per a abordar aspectes relacionats amb el finançament, com per exemple, segons la consellera, “incentius que afavoreixin que els professionals vegin al territori no només expectatives professionals, sinó també un nivell de renda que els permeti disposar d’un habitatge”.

En aquesta línia, la síndica, Maria Vergés, ha afegit “una altra de les qüestions a tractar passa pel finançament en l’àmbit de Salut, ja que, igual com pateix la mateixa Generalitat, hi ha mancances importants derivades de la segona pròrroga pressupostària que ens afecten directament en els nostres pressupostos del 2025′.”

Al seu pas per l’Aran, la consellera tenia a l’agenda la visita, també avui, a l’Espitau Val d’Aran per tal de conversar amb professionals sobre els diferents projectes.