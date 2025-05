El ple del Parlament català aprova que el nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell es liciti al 2026

El diputat i regidor urgellenc, Jordi Fàbrega (Junts per la Seu)

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda de dijous, a proposta de Junts per Catalunya, un calendari per a avançar en la construcció i la posada en servei del nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu. En una moció defensada pel diputat i regidor urgellenc, Jordi Fàbrega, la cambra ha instat al Govern de la Generalitat a presentar el pla d’espais i licitar el projecte executiu del nou equipament sanitari durant aquest any 2025. També ha aprovat realitzar la licitació de l’obra durant el 2026 per tal que el nou hospital entri en funcionament durant l’any 2028.

Fàbrega ha remarcat que “aquest és un equipament clau per a la Seu i tota la comarca” i ha recordat que l’Ajuntament de la Seu va fer la cessió del terreny al Departament de Salut al setembre de 2022, i encara no s’ha presentat el pla d’espais. “Cal que la Generalitat compleixi amb els seus compromisos i, per això, és important impulsar iniciatives, tant des de l’Ajuntament com des del Parlament, que empenyin el projecte i obliguin a concretar calendaris”, ha reblat el diputat i regidor de Junts.

Aquest acord, que s’inclou en una moció més àmplia presentada per Junts sobre salut, ha estat aprovada per tots els grups a excepció del Partit Socialista que s’ha abstingut.

“Des de Junts per la Seu, continuarem vetllant i fent la pressió necessària des de l’Ajuntament i el Parlament per a fer possible que el nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell sigui una realitat com més aviat millor, malgrat les reticències que pugui tenir el Govern de la Generalitat, sobretot per a allargar els terminis”, manifesten des de Junts.