Continuen pujant les reserves als pantans

Francesc Mauri

Les reserves als pantans han continuat pujant els darrers dies. Les precipitacions caigudes a les conques han anat fent, això sí, amb irregularitat. Cada cop menys, però, de neu encara n’hi ha a moltes capçaleres pirinenques.

Fa un any estàvem al 26% ara estem al 78% a les Conques Internes.

Comparem els pantans amb els valors de fa un any. Llavors es recuperaven les reserves, gràcies a les pluges d’abril i maig. Darnius-Boadella, a la Muga, es troba al 73% i fa un any estava al 36% aquesta mateixa setmana. El pantà de Sau millora notablement. Està al 77% de la seva capacitat i fa un any estava al 19%. El gran del Ter, Susqueda, ha pujat al 71%, queda lluny del 26% d’ara fa un any. Anem cap al Llobregat. El pantà de la Baells puja cap al 98%, però queda lluny del 69% fa també un any. Marxem cap al Cardener. El més gran, La Llosa del Cavall està al 72% de la seva capacitat. Fa un any arribava al 25%. Aigües avall hi trobem Sant Ponç. Molt millor respecte a fa un any. Llavors estava al 33%. Ara es troba al 91%. Acabem al sistema Siurana-Riudecanyes. El primer es troba al 26% i fa un any estava al 5%. Riudecanyes està al 61% i fa un any es trobava al 3%. Ara mateix, els de la Conca de l’Ebre, Segre i Nogueres estan molt bé. El gegant Canelles està al 81%, Santa Anna al 79%, Sant Antoni al 99%, Oliana està al 99% i el gegant de Rialb al 97%.

En aquest cas dels pantans de l’Ebre, el valor global se situa al 87%. Les pluges i, fins i tot, nevades a les zones altes del Pirineu, no s’han acabat!