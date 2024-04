La Generalitat i la FEEC promouen la figura de l’àrbitre ambiental per a fer les curses de muntanya més sostenibles

Àrbitres ambientals presents a la cursa Berga-Rasos-Berga (Govern.cat)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) col·laboren per a millorar la sostenibilitat de les curses de muntanya. Per a aconseguir-ho s’ha iniciat una prova pilot per a impulsar la figura de l’àrbitre ambiental. Actualment, 14 persones estan seguint la formació per a esdevenir àrbitres ambientals.

A través de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya de la FEEC, els àrbitres estan seguint una formació teòrica específica en medi ambient i sostenibilitat per a esdeveniments de muntanya i fan pràctiques en algunes de les proves de la Copa Catalana de Curses de Muntanya.

Precisament aquest passat dissabte, un grup ha estat fent pràctiques en la cursa Berga-Rasos-Berga, una de les més importants del circuit i en què han participat 300 corredors i corredores. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilahur, que ha assistit a la cursa, ha explicat que l’objectiu “és fomentar, per part dels organitzadors d’aquest tipus de curses i altres esdeveniments de muntanya, el seguiment d’una sèrie de criteris ambientals que garanteixin l’equilibri entre la protecció dels espais naturals i el seu ús més lúdic i esportiu”. “El seu rol no és de caràcter sancionador, sinó més aviat de consulta i orientació”, ha dit Vilahur.

En aquest sentit, Vilahur ha explicat que, juntament amb la figura dels àrbitres ambientals, es vol implantar un segell verd per a homologar curses i caminades sostenibles.

Per la seva banda, el president de la FEEC, Jordi Merino, ha declarat que “en un inici el segell i els àrbitres han estat preparats per a curses per muntanya i caminades, el repte serà seguir creixent els pròxims anys per a poder donar cobertura a les diferents modalitats que es desenvolupen en el medi natural”.

A Catalunya se celebren anualment unes 200 curses, de les quals 25 són dins del calendari federatiu. D’aquestes, 17 han estat proves de Copa Catalana o Campionats de Catalunya i han comptat amb la participació de 3.227 esportistes diferents.