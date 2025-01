La Generalitat homologa 39 plans d’autoprotecció, incloent el Túnel del Cadí

La boca nord del túnel del Cadí, des d’Urús (Foto: Túnels Barcelona-Cadí)

La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres, 31 de gener, un total de 39 Plans d’Autoprotecció (PAU). Entre aquests, destaquen els de l’Estadi Montilivi de Girona, el Túnel del Cadí i l’Hospital Universitari de Mollet. Dels plans homologats, la majoria es concentren a la vegueria de Barcelona (19), i 31 corresponen a activitats no temporals, incloent-ne 9 del sector industrial.

La sessió ha estat presidida per la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i ha comptat amb la participació del subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; la subdirectora de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé; el subdirector general de Seguretat Industrial, Florenci Hernández, i el cap de la Unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona, Hèctor Carmona.





Homologació de Plans d’Autoprotecció (PAU)

Per vegueries, els 39 PAU homologats corresponen a:

Alt Pirineu i Aran: 3 Barcelona: 19 Camp de Tarragona: 9 Catalunya Central: 2 Girona: 4 Lleida: 2





Per tipologies, la majoria de PAU homologats avui corresponen a activitats no temporals (31):

1 Establiment afectat per la normativa d’accidents greus (Seveso): Dow Chemical Tarragona Nord (la Pobla de Mafumet)



2 Instal·lació industrial amb substàncies perilloses no tòxiques en quantitats importants: Gas Natural Redes GLP (la Cellera de Ter i Folgueroles)



1 Instal·lació nuclear o radioactiva: SGS Tecnos (Tarragona)



5 Instal·lació amb substàncies perilloses en quantitats importants (ITC-EPQ): Cromogenia Units SA (Barcelona); Dallant SA (Sant Feliu de Llobregat); CIN Valentine S.A.U. (Montcada i Reixac); Hebron S.A. (la Llagosta); Kemira Iberica SAU (la Canonja)



10 Subestació de distribució d’energia elèctrica en alta tensió: E-Distribución y Redes Digitales (Sant Boi de Llobregat, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona, Perafort, Es Bòrdes, Sant Fost de Campsentelles, Llavorsí, Montblanc), Red Eléctrica de España (Juià, Barcelona)



2 Túnels de carretera: Túnels de la C-16 (Puig-reig), Túnel del Cadí i els seus accessos (Urús)



2 Edifici d’oficines: Edifici Landmark (Barcelona), Edifici Torre Cerdà (Barcelona)



2 Centre comercial: El Pallol (Reus), Espai Gironès (Salt)



1 Estacions i intercanviadors de transport: Estació Renfe de l’Hospitalet de Llobregat



2 Instal·lació esportiva: Centre Natació Mataró, Estadi de Montilivi-Girona Futbol Club



1 Establiment d’ús sanitari (sociosanitari): Clínica Sant Antoni (Barcelona)



1 Establiment d’ús sanitari (hospital): Hospital Universitari Mollet del Vallès



1 Establiment d’ús sanitari (CAP) amb instal·lacions radioactives: Edifici Consultes Externes Hospital Clínic (Barcelona)





D’altra banda, s’han homologat els PAU corresponents a activitats temporals (8):

1 Esdeveniment esportiu en espai NO delimitat: eDreams Mitja Marató de Barcelona 2025



1 Esdeveniment musical en espai delimitat (Festival): SoundIt Fòrum BCN 2025 (Barcelona)



3 Esdeveniment es espai NO delimitat (festa popular): Cos Blanc Salou, Cavalcada de Reis (l’Hospitalet de Llobregat), Cavalcada de Reis (Lleida)



1 Esdeveniment musical en espai delimitat (Concert en edifici): La Llotja New Year’s Party 2024-2027 (Lleida)



2 Esdeveniment musical en espai delimitat (Concert-aire lliure): Revetlla Cap d’any 2024 del Poble Espanyol (Barcelona), Cicle Gastronòmic i Musical Monumental 2025 (Barcelona)

Finalment, s’ha fet l’homologació parcial corresponent a la Bassa d’innivació de Costa Rasa (Alt Pirineu).





Plans d’Autoprotecció (PAU) no homologats

Per vegueries, els 15 PAU no homologats a la Comissió d’aquest divendres corresponen a:

Barcelona: 5 Girona: 2 Lleida: 7 Penedès: 1





Per tipologies, la majoria corresponents a activitats no temporals (14)

4 Establiment afectat per la normativa d’accidents greus (Seveso)



1 Instal·lació amb substàncies perilloses en quantitats importants (ITC-EPQ)



1 Càmping (risc d’incendi forestal i risc d’inundació)



7 Infraestructura hidràulica (bassa)



1 Activitat d’emmagatzematge





Per activitats temporals (1):

1 Esdeveniment en espai delimitat (fira-aire lliure)

La no homologació respon a deficiències en el contingut del pla o bé insuficiències dels mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per a respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas.

En tots aquests casos, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil, unitat depenent del Departament d’Interior i Seguretat Pública, on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i es farà seguiment al llarg dels mesos vinents per tal que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat.





Què són els PAU?

L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) que s’han de prendre segons diverses situacions de risc, en un àmbit determinat. El Decret 30/2015, de 3 de març, estableix el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Així, cada mes s’avaluen els plans que preparen les empreses, edificis, instal·lacions, activitats, centres, etc., destinades a preveure, prevenir i controlar els riscos que puguin patir. D’aquesta manera, es podrà donar una resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

El pla d’autoprotecció s’ha d’implantar durant el primer any de vigència i s’ha de definir un procés de revisió continu que asseguri un manteniment correcte i la vigència del pla.