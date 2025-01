El Consell d’Infants d’Escaldes aprova propostes socials i sostenibles

El Consell d’Infants d’aquest divendres a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha dut a terme, aquest matí de divendres, 31 de gener, el tradicional Consell d’Infants, un espai de participació en què s’han debatut les diferents propostes que els escolars presents han tractat prèviament a les respectives escoles. Així, els consellers representants dels quatre sistemes educatius han tingut l’oportunitat de debatre i sotmetre a votació totes les iniciatives presentades.

Les propostes, que han estat treballades en una comissió prèvia, tenen relació amb aspectes socials, sostenibles i mediambientals. En concret, els alumnes han fet propostes per a incorporar millores al parc del Roure per a fer-lo més inclusiu, organitzar un mercat solidari en benefici d’UNICEF, instal·lar cendrers a les papereres de la via pública i refer i senyalitzar millor el camí escolar cap a totes les escoles. Després d’un debat enriquidor a través de les reflexions dels estudiants, totes les propostes han estat aprovades. Cal destacar que la primera de les iniciatives esmentades ha estat aprovada per unanimitat.

La sessió d’avui ha estat conduïda per la cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Maria Carriço, que han estat acompanyades, a més dels joves consellers, per la tècnica de sensibilització i comunicació d’UNICEF, representants de l’Àrea de Formació Andorrana del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats del Govern d’Andorra, així com diverses professores dels diferents sistemes educatius de la parròquia.