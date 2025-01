La G4 decideix aquest cap de setmana els campions de les Andbank GSeries

La espectacularitat està garantida al Circuit Andorra – Pas de la Casa. Foto: Andbank GSeries

Arriba el colofó final de les Andbank GSeries 2024-2025. La G4 culminarà ​​aquest cap de setmana (dissabte) una edició memorable del certamen patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business, que conclourà tot seguint la mateixa dinàmica que ha mantingut des de la primera cita del passat 21 de desembre: amb una impressionant llista d’inscrits i una competició de primer nivell.

La prova decisiva de les Andbank GSeries coronarà els campions dels quatre apartats que han integrat aquesta temporada. Una decisió estratègica que, a més de suposar un al·licient de cara a pilots, equips i aficionats, ha propiciat un èxit rotund en matèria de participació per al campionat referencial de curses sobre gel organitzat pel Circuit Andorra – Pas de la Casa.

Gràcies a la consistència i regularitat que ha demostrat des de la G1, Sito Español, pilot oficial d’Opel Espanya a l’ADAC Opel Electric Rally Cup, encara la gran final com a favorit al títol de la categoria Giand. El jove andorrà avantatja per una còmoda renda de 33 punts al seu compatriota Erik Faura, vencedor de la G2 entre els competidors de la classe reina amb només 17 anys.

El belga Viktor Vranckx, campió del Mundial de Rallycross (WRX) a la categoria RX2e, torna a les Andbank GSeries per a posar-se al volant d’un dels prototips amb motor de moto i tracció integral construïts per PCR Sport, que protagonitzaran aquest fi de setmana els tres blocs inicials de la G4, junt amb els Side by Side.

Jesús Cucharrera es manté al capdavant de la categoria més prolífica del campionat amb nou punts de marge sobre el francès Maxime Emery, líder inicialment entre els buggies, com a guanyador fa un mes de la G1.

José Roger, que ve de guanyar fa dues setmanes la prova anterior, es troba a 17 punts del liderat, propietat del seu company d’equip, fet pel qual opta també al títol.

Borja González, a qui se suma aquest cap de setmana el francès Vincent Mercier com a nou integrant de l’equip Speedcar Factory Team, es postula com el principal candidat per a coronar-se campió de la nova categoria que ha entrat a formar part aquest any de les Andbank GSeries.

Igual que a la G2, els carcross de l’estructura de Delfín Lahoz s’alternaran amb els Renault Clio Rally5 del Clio Ice Trophy, que es presenta d’allò més emocionant per a l’última i decisiva prova.

El vigent campió, Antonio Otero, el francès Baptiste Panissié i el joveníssim pilot argentí Juan Manuel Grigera (inscrit aquesta vegada acompanyat pel seu pare, Laureano Grigera, que debutarà alhora amb el Giand), es jugaran cara a cara la reeixida monomarca que Alpine Racing convoca cada hivern al Circuit Andorra – Pas de la Casa.





PROGRAMA-HORARI G4

Dissabte, 1 de febrer

17h00 – Giand – Free practice (Grup A)

17h08 – Side by Side – Free practice (Grup A)

17h17 – Side by Side – Free practice (Grup B)

17h26 – Giand – Free practice (Grup B)

17h34 – Side by Side – Free practice (Grup A)

17h43 – Side by Side – Free practice (Grup B)

17h52 – Giand – QP (Grup A)

18h00 – Side by Side – QP 1 (Grup A)

18h08 – Side by Side – QP 1 (Grup B)

18h16 – Giand – QP (Grup B)

18h24 – Side by Side – QP 2 (Grup A)

18h32 – Side by Side – QP 2 (Grup B)

19h00 – Giand – Final A

19h20 – Side by Side – Final A

19h40 – Giand – Final A

20h00 – Side by Side – Final B

20h10 – Giand / Side by Side – Podiums

20h50 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup A)

20h58 – SpeedCar – Free practice (Grup A)

21h06 – Clio Ice Trophy – Free practice (Grup B)

21h14 – SpeedCar – Free practice (Grup B)

21h22 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup A)

21h31 – SpeedCar – QP 1 (Grup A)

21h39 – Clio Ice Trophy – QP 1 (Grup A)

21h48 – SpeedCar – QP 1 (Grup B)

22h16 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

22h24 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

22h32 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup A)

22h40 – Clio Ice Trophy – QP 2 (Grup B)

23h08 – Giand – Final (Grup A)

23h28 – SpeedCar – Final (Grup B)

23h48 – Giand – Final (Grup A)

00h08 – SpeedCar – Final (Grup B)

00h18 – Clio Ice Trophy / SpeedCar – Pòdiums