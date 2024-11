La Generalitat defensa a Tolosa de Llenguadoc la necessitat de reforçar connexions ferroviàries transfrontereres

Estació de tren de la Molina (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, ha defensat, a Tolosa de Llenguadoc, “la necessitat d’avançar en les connexions ferroviàries transfrontereres” i ha assegurat que aquesta serà “una de les prioritats d’aquesta legislatura” pel que fa a infraestructures.

Duch ha mantingut reunions de treball amb el vicepresident de Transports de la Regió d’Occitània, Jean-Luc Gibelin, i amb representants de l’empresa pública dels ferrocarrils francesos, SNCF. Entre d’altres punts, s’ha parlat de l’objectiu de revisar els horaris i el servei de la línia fèrria entre Barcelona i París que passa per la Cerdanya, a través de l’estació internacional de la Tor de Querol, i que també fa parada en ciutats com Vic, Foix, Tolosa i Llemotges.

A la trobada també s’ha tractat, com a prioritat principal, la millora del tram entre Perpinyà i Montpeller. També s’ha abordat la connexió directa per TGV entre Barcelona i Tolosa passant per Perpinyà, prevista per a la primavera de 2025.