Els fets delictius denunciats a la Seu baixen un 5,4% el darrer any

Reunió anual de la Junta Local de Seguretat de la Seu d’Urgell

Els delictes penals denunciats a la Seu d’Urgell aquest darrer any han disminuït un 5,4% respecte dels dotze mesos anteriors, segons les dades de què disposen els Mossos d’Esquadra i que s’han mostrat aquest dimarts a la Junta Local de Seguretat, que s’ha dut a terme a l’Ajuntament urgellenc presidida per l’alcalde, Joan Barrera. Concretament, segons aquest informe presentat pels Mossos, des des desembre de 2023 fins ara s’ha denunciat a la ciutat 440 fets delictius penals, mentre que l’any anterior van ser 465.

Per tipus de delicte, el gruix principal segueix corresponent als comesos contra el patrimoni, que inclou robatoris a habitatges o cotxes i que s’eleven a 231, tot i que són nou menys que l’any passat, quan van ser 240 (-3,8%). En segon lloc hi ha els delictes contra les persones, que inclouen les agressions o amenaces: n’hi ha hagut 147, set menys que a l’anterior recompte, quan van ser 154 (-4,5%).

Els delictes que han baixat més són els relatius a la seguretat viària: n’hi ha hagut 30, enfront dels 38 de l’any passat (-21,1%). En canvi, han augmentat un 20% els delictes contra l’ordre públic i també els delictes contra la salut pública, tot i que aquests segueixen sent minoritaris i, per tant, l’increment és poc significatiu: en tots dos casos l’any passat n’hi va haver 5 i ara n’hi ha hagut 6. Finalment, a l’apartat d'”altres” fets delictius se n’ha notificat 20, tres menys que l’any passat (-13%).





Prop d’un centenar de detencions

Quant al conjunt de les infraccions penals, a la Junta s’ha explicat que se n’ha resolt el 65%, un percentatge menor (-5,5%) que l’any passat, quan es va arribar a una taxa de resolució de delictes del 71,2%. Tot i això, el nombre de detencions ha estat la mateixa que l’any anterior: 95. Una part important d’aquests arrestos corresponen, tant el darrer any com l’anterior, al grup reduït de delinqüents multireincidents que la policia ja té identificats a la ciutat.





Prop de 1.750 actuacions administratives

A la reunió també s’ha informat que els darrers mesos la Policia administrativa ha fet un total de 1.740 actuacions. D’aquesta quantitat, el gruix principal ha correspost a controls de tancament de locals públics (359), a controls de contenidors d’escombraries (354) i a objectes perduts (266). Entre aquests tres blocs concentren més de la meitat de les actuacions (56,2% en conjunt).

Ja a més distància hi ha les intervencions per desperfectes (116), ocupacions de la via pública (110), controls al mercat setmanal (100), actuacions amb gossos (90), vehicles abandonats (73), informes policials (73), informes per part de l’Ajuntament (48), denúncies relacionades amb gossos (32), actes contra locals públics (10), denúncies de convivència ciutadana (9) i denúncies contra locals públics (10).





Alarma causada pels reincidents

Joan Barrera conclou que les dades demostren que “la delinqüència a la Seu no s’ha incrementat sinó que fins i tot ha baixat una mica”, si bé ha admès que “els darrers mesos hi ha hagut tres persones que són les que feien els incidents que creaven alarma social i sensació d’inseguretat ciutadana, que certament ha existit”. Barrera ha recordat que aquests tres individus ja han estat tipificats com a “delinqüents multireincidents” i ha informat que ara mateix “ja no són a la Seu”, amb la qual cosa confia que ara “es rebaixi aquesta tensió que generaven, perquè eren els autors de la grandíssima majoria dels delictes i robatoris que hi ha hagut darrerament a la nostra ciutat”. Per això, l’alcalde conclou que “vivim en un entorn prou segur i prou confortable”, si es compara amb d’altres ciutats catalanes.

Sobre la petició de cobertura de places de la Policia Municipal, que ha fet el grup municipal de Junts al llarg dels darrers mesos, l’alcalde de la Seu ha afirmat que s’ha fet una convocatòria per a poder ampliar la plantilla en un termini d’entre tres i cinc mesos. Concretament, es crearà una nova plaça de policia, dues més d’auxiliar de via pública i una darrera arribarà mitjançant una comissió de serveis.





Objectiu de reduir els immobles ocupats

En tot cas, a la Junta Local de Seguretat, el consistori ha demanat que també hi hagi un reforç de la vigilància i dels efectius en general, pel que fa al conjunt dels cossos de seguretat presents a la ciutat. I pel que fa a la problemàtica de les ocupacions il·legals i conflictives que afecta el nucli urbà, i especialment un bloc del carrer Sant Joan Baptista de la Salle, Joan Barrera ha demanat que se segueixi treballant “perquè es vagin desocupant i no generin problemes” envers els veïns, i confia que “en poc temps ja estigui totalment desocupat” l’edifici esmentat, si bé ha detallat que en aquells casos en què es constati que realment són persones en situació vulnerable, i que no hagin causat conflictes amb els veïns, se’ls oferirà la possibilitat de seguir al bloc -propietat de la SAREB- “pagant una quantitat que els permeti quedar-s’hi”.

Quant a les queixes pels sorolls, que en la majoria de casos al·ludeixen als locals d’oci nocturn, conclou que s’ha pogut “anar apaivagant perquè s’han fet actuacions i tancaments de locals”. I si bé apunta que sempre “és difícil conciliar l’oci nocturn amb el descans dels veïns, creu que s’està treballant perquè siguin el màxim de compatibles.

Joan Barrera també veu necessari reforçar la complicitat entre els cossos policials i la ciutadania, i creu que això passa per “no limitar-se a voltar amb el cotxe”. En tot cas, ha agraït un cop més la col·laboració de tots els cossos presents a la Seu: Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. A la reunió també hi ha pres part el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín.