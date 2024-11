L’hospital de la Seu ha atès prop d’un centenar d’avortaments farmacològics en el que va d’any, la majoria, de dones d’Andorra

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha atès en el que va d’any 2024 un total de 98 avortaments farmacològics, dels quals 39 han passat a través del sistema sanitari català i 59 corresponen a dones sense la targeta sanitària catalana; la gran majoria d’aquestes, residents a Andorra. Pel que fa a avortaments quirúrgics, de moment no se n’ha practicat cap.

El Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell ha centrat en aquesta qüestió la concentració que va organitzar amb motiu del 25-N, a la qual hi van assistir una cinquantena de persones, i van dir que estan “enfadades” per aquest fet, després que ara fa un any la Generalitat anunciés que s’inclouria la interrupció quirúrgica de l’embaràs als quatre centres hospitalaris públics de l’Alt Pirineu i Aran. També asseguren que els ha “costat molt” que se’ls facilités les dades.

El grup atribueix el fet que als centres de l’Alt Pirineu no s’hagi practicat encara cap avortament quirúrgic a que les dones que el sol·liciten solen ser derivades a centres d’altres poblacions, principalment a Lleida, Manresa o Barcelona. En aquest sentit, han admès que sovint els casos són derivats a clíniques privades perquè molts dels professionals capacitats per a fer aquestes pràctiques al sistema públic s’han acollit al seu dret a l’objecció de consciència.

També han assegurat, a l’acte celebrat a la plaça de Soldevila, que el procés per a sol·licitar aquesta via a través del centre mèdic és feixuc, d’acord amb el que van mostrar en un vídeo que van donar a conèixer. De fet, asseguren que no els consta que se n’hagi fet cap a les nou comarques considerades de muntanya, que a més de les de l’Alt Pirineu inclouen el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. I afirmen que això “va contra la Llei orgànica 1/2023 de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, que va entrar en vigor l’any passat”.

En aquest sentit, el col·lectiu creu que cal seguir reivindicant “el dret a l’avortament de forma homogènia al conjunt del territori”. I just després de la concentració, aquest dimarts ha encetat una campanya en què proposa fer arribar un correu electrònic als responsables d’aquesta matèria a la Fundació Sant Hospital de la Seu, com una forma de pressió. Al formulari que han proposat s’hi pot accedir mitjançant un enllaç que han publicat a la plataforma ‘Mi QR’, que permet accedir al format del correu proposat.

El col·lectiu exigeix que es garanteixi l’avortament per qualsevol de les dues vies “tant per a dones com per a persones trans” i volen que es faci “independentment de la seva condició de classe, procedència, situació administrativa o identitat”. En les seves actuals reivindicacions també hi inclouen “un servei de ginecologia de qualitat, que reconegui la tasca de les professionals”, a més de disposar d’un “servei d’acompanyament psicoecomocional” durant el procés, garantir que el personal que s’ocupa de la primera atenció “disposin de la informació correcta i la transmetin amb celeritat i professionalitat”; que “es facilitin les dades d’avortaments farmacològics i quirúrgics practicats des de l’entrada en vigor de la nova llei” i finalment, que s’eviti “revictimitzar en totes les etapes del procés”.