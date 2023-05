La Generalitat articula ajuts directes per a la compra de farratges

Un ramat de vaques pasturant (Govern.cat)

Aquest dijous, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat a les organitzacions agràries que articularà durant les pròximes setmanes una ordre d’ajudes directes per a farratges destinades al boví, oví i cabrum per a cobrir les despeses que generarà que els ramats no puguin pasturar per manca de pastures a causa de la sequera durant els pròxims 4 mesos d’estiu.

Aquestes ajudes s’han articulat de forma urgent per a complementar les que va anunciar el Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el Consell de Ministres extraordinari celebrat la setmana passada i que el Govern català considera insuficients per a cobrir totes les despeses derivades de la manca de pastures.

D’aquesta manera el Departament complementarà les ajudes de l’Executiu espanyol, en concret, amb 60 euros per cada unitat de bestiar de boví de carn extensiu i d’equí, 15 euros per oví i cabrum de carn extensius; i 75 euros per cada cap de boví de llet, i 15 pel cabrum de lleter.

Aquesta primera proposta, amb la qual el Departament estima que el sector podrà cobrir els mesos de juny, juliol, agost i setembre, es portarà el 26 de maig a la Taula Agrària amb l’objectiu de tancar l’acord amb tot el sector.

El Departament, gràcies a la col·laboració amb les agrupacions agràries, i a través de la xarxa territorial formada per les oficines comarcals i els serveis territorials del Departament, està fent un seguiment setmanal, i al detall, de les afectacions reals que està tenint la sequera en el sector agrari de Catalunya.

Un treball conjunt que ha permès, d’una banda, detectar quines seran les principals urgències a abordar en el sector, com és el cas del farratges, amb l’objectiu de respondre amb la màxima celeritat possible i minimitzar les conseqüències econòmiques que tindrà aquesta severa sequera sobre el sector primari del país.