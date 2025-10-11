Aire més pur a les habitacions dels infants

La qualitat de l’aire a l’habitació dels infants és vital per a la seva salut. Els contaminants com el formaldehid, reconegut per l’OMS com a substància cancerígena, poden afectar greument la salut amb el temps, provocant irritació ocular, nasal i fins a malalties respiratòries. Per a mantenir un aire pur, el primer pas és ventilar l’habitació diàriament, preferentment durant uns minuts al matí.
S’ha de prescindir de mobles amb components químics i utilitza pintures ecològiques per a evitar l’emissió de compostos nocius. Les plantes purificadores com l’espasa de Sant Jordi o la palmera d’areca també poden ajudar a eliminar toxines de l’aire. L’ús d’un purificador d’aire amb filtre HEPA és altament recomanable per a eliminar partícules petites. També pots considerar l’ús de tèxtils orgànics com el cotó o el lli, que eviten acumular pols i al·lergògens. Amb aquests consells, crees un espai més segur per al teu fill, amb aire fresc i lliure de substàncies perjudicials, que promou un ambient saludable i tranquil per descansar.
Per a crear una atmosfera encara més segura, pensa també en la humitat de l’aire: un nivell d’humitat entre el 40% i el 60% és ideal per a evitar que es ressequin les vies respiratòries dels infants i per a prevenir la proliferació d’àcars i bacteris. Si l’ambient és massa sec, pots utilitzar un humidificador per a mantenir la humitat estable, però és important netejar-lo sovint per a evitar el creixement de fongs.
Per Tot Sant Cugat