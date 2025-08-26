La Fundació ONCA celebra el tradicional Concert de Meritxell amb el Cor dels Petits Cantors d’Andorra

Cartell del Concert de Meritxell (Fundació ONCA)
La Fundació ONCA durà a terme el tradicional Concert de Meritxell, amb la música de Hindemith com a protagonista. El concert es durà a terme el proper dilluns, 8 de setembre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell, a Canillo, i l’entrada serà gratuïta. La producció, titulada Construïm una ciutat, anirà a càrrec d’un conjunt instrumental de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), de la solista, Laura Garcia Olalla, i de la narradora, Aina Sánchez, sota la direcció de Jordi Sabata, responsable musical del cor. 

Segons explica Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA i ideòleg de la proposta musical en col·laboració amb Jordi Sabata, “el concert estarà format per dues parts. La primera protagonitzada per la solista Laura Garcia Olalla acompanyada del pianista Nicolas Licciardi, comptarà amb obres per a veu i piano”. A la segona part, l’ONCA i el Cor dels Petits Cantors d’Andorra estrenaran la cantata infantil Construïm una ciutat, del compositor Paul Hindemith, una obra coral per a veus blanques i conjunt instrumental. “La peça, que s’escoltarà per primera vegada al país, tracta d’un grup d’infants que volen construir una ciutat ideal que estigui en harmonia amb el medi ambient”, afegeix Gumí. 

Amb motiu d’aquesta estrena, el director artístic de la Fundació n’ha fet el text del conte, l’adaptació de les cançons al català i la instrumentació per a un grup instrumental ad libitum, amb cordes, vents i percussió. La narració de l’actriu andorrana, Aina Sánchez, farà de fil conductor. 



32a Temporada de la Fundació ONCA 

CONCERT DE MERITXELL 

Sota la direcció de Jordi Sabata 

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra 

Francesc Planella i Elias Porter, violins

Mireia Planas, violoncel

Ester Sánchez, flauta 

Unai Gutiérrez, clarinet 

Efrem Roca, saxofon

Genís Gaya, percussió  

Cor dels Petits Cantors d’Andorra 

Laura Garcia Olalla, veu 

Nicolas Licciardi, piano 

Aina Sánchez, narradora 

Albert Gumí, text del conte, adaptació de les cançons al català i instrumentació



Construïm una ciutat 

  • Obres per a veu i piano 
  • Paul Hindemith (1895-1963) – Construïm una ciutat 

