La Fundació ONCA celebra el tradicional Concert de Meritxell amb el Cor dels Petits Cantors d’Andorra

La Fundació ONCA durà a terme el tradicional Concert de Meritxell, amb la música de Hindemith com a protagonista. El concert es durà a terme el proper dilluns, 8 de setembre, a les 18 hores, al Santuari de Meritxell, a Canillo, i l’entrada serà gratuïta. La producció, titulada Construïm una ciutat, anirà a càrrec d’un conjunt instrumental de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), de la solista, Laura Garcia Olalla, i de la narradora, Aina Sánchez, sota la direcció de Jordi Sabata, responsable musical del cor.
Segons explica Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA i ideòleg de la proposta musical en col·laboració amb Jordi Sabata, “el concert estarà format per dues parts. La primera protagonitzada per la solista Laura Garcia Olalla acompanyada del pianista Nicolas Licciardi, comptarà amb obres per a veu i piano”. A la segona part, l’ONCA i el Cor dels Petits Cantors d’Andorra estrenaran la cantata infantil Construïm una ciutat, del compositor Paul Hindemith, una obra coral per a veus blanques i conjunt instrumental. “La peça, que s’escoltarà per primera vegada al país, tracta d’un grup d’infants que volen construir una ciutat ideal que estigui en harmonia amb el medi ambient”, afegeix Gumí.
Amb motiu d’aquesta estrena, el director artístic de la Fundació n’ha fet el text del conte, l’adaptació de les cançons al català i la instrumentació per a un grup instrumental ad libitum, amb cordes, vents i percussió. La narració de l’actriu andorrana, Aina Sánchez, farà de fil conductor.
32a Temporada de la Fundació ONCA
CONCERT DE MERITXELL
Sota la direcció de Jordi Sabata
Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra
Francesc Planella i Elias Porter, violins
Mireia Planas, violoncel
Ester Sánchez, flauta
Unai Gutiérrez, clarinet
Efrem Roca, saxofon
Genís Gaya, percussió
Cor dels Petits Cantors d’Andorra
Laura Garcia Olalla, veu
Nicolas Licciardi, piano
Aina Sánchez, narradora
Albert Gumí, text del conte, adaptació de les cançons al català i instrumentació
Construïm una ciutat
- Obres per a veu i piano
- Paul Hindemith (1895-1963) – Construïm una ciutat