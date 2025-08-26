Els Bombers de Coll de Nargó busquen efectius per a donar continuïtat al parc

Els Bombers de Coll de Nargó han fet una crida a través de les xarxes socials per a captar nous membres per al parc. L’objectiu de la iniciativa és trobar efectius que donin continuïtat al servei, tot coincidint amb una convocatòria de 300 noves places de bombers voluntaris a Catalunya. El cap del Parc de Bombers de Coll de Nargó, Marc Nadal, ha remarcat que és molt important per al municipi tenir un cos propi “perquè la seva presència dona tranquil·litat i confiança a tota la població”. Així mateix, Nadal recorda que el cos és “un pilar fonamental per a garantir la seguretat, la protecció del patrimoni i la resposta ràpida davant d’emergències”.
L’anunci fet puntualitza que la feina dels bombers voluntaris va “molt més enllà d’apagar focs”. Les tasques que assumeixen són, a més de les d’extinció d’incendis (urbans, forestals i industrials), el salvament de persones i animals en situacions de risc; l’assistència en accidents de trànsit; prevenció i control de riscos; el suport en emergències naturals, com inundacions, tempestes o d’altres, i la formació i conscienciació a la ciutadania sobre seguretat.
Requisits
Per a poder formar part del voluntariat cal ser major de 18 anys i no viure a més de 30 minuts en cotxe del Parc de Nargó. Com més a prop estigui el candidat, més punts rebrà a la fase de mèrits. També cal passar unes proves físiques i mèdiques, a més d’un curs de formació de quatre mesos i una fase de pràctiques. Per a més informació es pot trucar al telèfon 675 78 57 75 o bé escriure un correu a capbomberscoll@gencat.cat.
Al Parc de Nargó hi ha actualment 10 efectius, tot i que està dimensionat a 30 bombers. “Volem relleu generacional i sang jove i nova amb ganes de fer coses”, ha manifestat Nadal.