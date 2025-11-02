L’Alt Urgell es mobilitza contra les violències vers les dones

L’Alt Urgell ha preparat diversitat d’actes per a commemorar un any més una de les dates més destacables de l’agenda feminista: el 25N, el Dia internacional contra les violències envers les dones. Des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal (CCAU) s’ha apostat una vegada més per a apropar propostes diverses, descentralitzades, gratuïtes i dirigides a públics ben diversos, amb l’objectiu de recordar que el treball de prevenció de les violències masclistes i la sensibilització cap a una societat més igualitària i respectuosa interpel·la tota la població, ja des d’edats ben primerenques.
La novetat principal d’enguany és que tots els actes giraran entorn a un tema central: la pressió estètica. Aquesta, considerada una forma més de violència, s’entén com tota aquella pressió que exerceix la societat, especialment cap a les nenes, noies, dones i persones dissidents, per tal d’aconseguir uns ideals de bellesa impossibles i irreals: ser eternament joves, associar la primor amb gaudir de bona salut o l’obligació de depilar-se, són alguns exemples quotidians que s’han normalitzat, però que no deixen de tenir un impacte negatiu en l’autoestima i l’autoimatge de les persones a qui va dirigit el missatge.
El primer acte serà en col·laboració amb la Llibreria El Refugi i el Refugi Kanalla: l’espectacle familiar L’anegueta gorda, a càrrec de la companyia Mitja i Mitjoneta representarà una versió lliure del conte clàssic L’aneguet lleig i que gira entorn a la grassofòbia. Serà el proper divendres, 7 de novembre, a les 18 hores, a la Sala la Immaculada de la Seu d’Urgell i es recomana a partir de 3 anys.
Els dies 12 i 19 de novembre, a la tarda, tindrà lloc una formació sobre Pressió estètica i apoderament, a la sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Es tracta d’una proposta dirigida a dones de més de 16 anys. Té una durada de 4 hores i cal inscripció prèvia a igualtat@capau.cat.
També s’ofereixen tallers sobre pressió estètica dirigits a l’etapa madura. Amb el títol Alliberarnos del mirall a la maduresa: parlem sobre pressió estètica, aquests tallers pretenen apropar i identificar problemàtiques pròpies de l’edat adulta en relació a les violències estètiques. El primer serà el 20 de novembre a l’Oficina de Turisme d’Oliana i el 28 de novembre al CAP de la Seu d’Urgell. No cal inscripció prèvia.
Una de les propostes principals d’aquest 25N és la taula rodona que se celebrarà el 21 de novembre al vespre, amb el nom La pressió estètica: també a l’Alt Urgell? A través del testimoni de 4 professionals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, s’abordaran algunes de les qüestions principals sobre les pressions estètiques, amb l’objectiu de donar visibilitat a una de les formes de violència més acceptada i normalitzada. Serà a la Sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, a les 19 hores.
El mateix dia 21 tindrà lloc un club de lectura, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, amb la novel·la Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà. L’endemà al matí, 22 de novembre, la mateixa autora oferirà una conferència titulada Les nostres violències de cada dia. Es tracta d’una xerrada sobre violències masclistes, amb una perspectiva històrica, social i literària i es farà a la sala polivalent del Centre Cívic de la Seu d’Urgell.
La lectura del manifest institucional, acompanyada d’una petita actuació musical a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, serà el 25 de novembre, a les 12 hores al Passeig Joan Brudieu, davant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
El mateix 25 de novembre, a la tarda, s’oferirà una formació amb el títol La pressió estètica en l’àmbit esportiu i a càrrec de la Cooperativa Magranes. Aquesta, va dirigida a esportistes, a entitats esportives i a personal vinculat en el món de l’esport. Té una durada de 3h i cal inscripció prèvia a igualtat@capau.cat.
Per últim, durant tot el mes de novembre hi haurà sessions de contacontes a càrrec de l’entitat urgellenca La Tribu Juganera, per a totes les escoles de primària de l’Alt Urgell.
La programació del 25N ha estat liderada per l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació de Lleida, el Departament d’Igualtat i Feminisme, els Ajuntaments de la comarca, els centres educatius de primària, la llibreria El Refugi, el Conservatori de Música dels Pirineus, INEFC Pirineus, la Biblioteca Sant Agustí i l’Institut Català de la Salut.