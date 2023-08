La FiraCarcolze de Formatges Artesans del Pirineu, aquest dissabte

Cartell de la 4a FiraCalcorze (RàdioSeu)

Castellnou de Carcolze acollirà aquest dissabte, 19 d’agost, la 4a edició de la FiraCarcolze de Formatges Artesans del Pirineu. La iniciativa, que va néixer per a donar a conèixer els productes que s’elaboren de manera artesana a l’Alt Urgell i les comarques veïnes, comptarà amb la participació de quinze elaboradors artesans de la zona, que oferiran formatges, melmelades i confitures, cerveses artesanes, pa i begudes.

L’esdeveniment obrirà portes a les 10 del matí i fins a dos quarts de 9 de la nit. Al migdia, entre dos quarts de tres i les 4 de la tarda, hi haurà un descans per tal que, tant els expositors com els visitants, puguin dinar. Durant tota la jornada s’habilitarà un servei de bar amb beure, entrepans de botifarra i amanides de pasta, i una cercavila d’acordions diatònics recorrerà el poble. L’acte oficial d’inauguració serà a dos quarts de 12 del migdia.

L’entrada a la fira és gratuïta, però els visitants podran adquirir un tiquet degustació al preu de 10 euros que donarà dret a sis degustacions de formatge i una copa de vi o escumós Clàssic Penedès. L’organització no assegura que els pagaments puguin fer-se amb targeta de crèdit i recomana que es duguin diners en efectiu.





Consolidació de l’esdeveniment

L’Associació Cultural Roc Xic, que promou la FiraCarcolze, destaca que “aquesta quarta edició manté el format de les anteriors i suposa ja la consolidació del certamen”. Des de l’entitat s’ha agraït la col·laboració de tothom qui fa possible la proposta i anima tothom a visitar el poble “on es podrà comprar, tastar, gaudir de la música i d’excepcionals vistes del Cadí”.

A Castellnou de Carcolze s’hi arriba tant des de la Seu d’Urgell com des de Bellver de Cerdanya per l’N-260, agafant un trencall que indica Castellnou de Carcolze i Aristot, a prop del Pont de Bar i del Balneari Sant Vicenç. El nucli, on hi haurà un ampli espai d’aparcament, està situat a sis quilòmetres d’aquesta cruïlla.