La Fira de Santa Llúcia de Sant Julià acollirà una demostració d’elaboració de torrons

Sant Julià de Lòria i Agramunt signen un conveni de col·laboració que permetrà que la Fira de Santa Llúcia aculli una demostració d’elaboració de torrons.

El cònsol major, Josep Majoral, i l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, han signat el conveni a la localitat catalana. Així, durant la Fira de Santa Llúcia, prevista pel mes de desembre, els visitants podran observar in situ el procés d’elaboració d’aquest dolç tan típic del Nadal. Per la seva banda Agramunt, coneguda per les seves fàbriques de torrons i xocolata, es donarà a conèixer a Andorra.

A l’ajuntament d’Agramunt, Josep Majoral ha signat el llibre d’honor.

Durant la visita oficial, els cònsols han visitat diferents fàbriques dedicades a la creació de torrons.