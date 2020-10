Educar als nens en el respecte a la naturalesa

Els éssers humans vivim en un entorn i cal tenir en compte que el seu estat afecta directament a la nostra salut i benestar. Per això és tan important inculcar als nostres fills el respecte a la naturalesa.

Actuar com a model

Els pares hem de donar exemple, ja que els nens sempre ens imiten. Si nosaltres actuem respectant l’entorn i els éssers vius, és probable que ells ho facin també.

Cuidar de l’entorn més pròxim

Des de petits, cal ensenyar-los a tirar els papers a la paperera, cuidar bancs i gronxadors, no pintar les parets…, és a dir, a ser bons ciutadans.

Parlar del respecte a la naturalesa

Cal aprofitar qualsevol situació per a parlar-los de la necessitat de cuidar de la natura. Així, quan en la televisió, aparegui un bosc incendiat, la contaminació de la ciutat o un petroler enfonsat, els explicarem quines conseqüències té, alhora que parlem d’accions que poden ajudar a prevenir aquests fets.

Respectar als éssers vius

Respectar a tots els animals i cuidar mascotes o plantes és un immillorable aprenentatge per als més petits.

Reciclar

Una bona pràctica és reciclar, per la qual cosa els nens poden ajudar a separar les escombraries i tirar-la als seus contenidors específics. Afavorir pràctiques no consumistes, acostumar-los al fet que es poden reparar les coses que s’espatllen i no cal comprar sempre una cosa nova, usar roba i joguines heretades o reutilitzar el paper usat.

Limitar els consums

Adquirir hàbits d’estalvi d’energia com apagar llums o aparells elèctrics i limitar el consum d’aigua, tancant l’aixeta mentre ens raspallem les dents o dutxar-nos en comptes de banyar-nos, a més de reduir la factura, contribuïm a cuidar del planeta i així cal transmetre-ho als nostres fills.

Evitar la contaminació

Prendre mesures com utilitzar més el transport públic, desplaçar-se amb bici o caminar; evitar utilitzar productes tòxics, o massa bosses o envasos i dir als més petits que així estem ajudant a no contaminar tant el planeta.

Afavorir el contacte amb la natura

Portar d’excursió als nens al camp, passejar per parcs i explorar paisatges naturals, a més de divertit, és una manera d’inculcar als nens l’amor per la natura.

