Afers Socials adapta el Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa a un format accessible de lectura fàcil

El responsable de la cartera d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha informat de l’adaptació en format accessible mitjançant la lectura fàcil del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul. Cal recordar que el conveni va entrar en vigor a Andorra l’agost del 2014. L’objectiu de l’adaptació és arribar a col·lectius amb risc de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, com les persones amb discapacitat intel·lectual o cognitiva, si bé també s’adreça a tota la població per donar a conèixer les disposicions del conveni en un llenguatge més proper i sintètic, combinat alhora amb imatges.

Per fer-ho possible, des del ministeri es va encomanar aquest encàrrec a l’Associació Lectura Fàcil de Barcelona. Aquesta entitat ja havia demostrat amb anterioritat expertesa en aquesta matèria i, de fet, havia realitzat l’accessibilitat del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, ratificat per Andorra el 2014. En aquesta acció s’ha comptat amb el suport del Club Bàsquet Andorra, que va col·laborar entre el 2018 i el 2019 en la venda d’unes polseres commemoratives del Dia internacional contra la violència envers les dones amb el missatge ‘T’hi Apuntes? #MaiPor25N’. La recaptació dels diners obtinguts per la venda d’aquestes polseres ha estat destinat al pagament del treball d’adaptació.

Així mateix, dins del ministeri, l’Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal ha col·laborat amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat per enriquir el document final amb diverses observacions i suggeriments. De fet, a més, el document s’ha compartit amb les associacions que defensen els interessos i els drets de les dones i de les persones amb discapacitat perquè, si ho consideraven oportú, hi poguessin fer aportacions. Concretament, s’ha comptat amb la participació de Stop Violències, Associació de Dones d’Andorra (ADA), Acció Feminista, FAAD, AMIDA, AUTEA, Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra (AFFMA) i Federació Andorrana de la Gent Gran.

El Conveni d’Istanbul, adaptat en format accessible mitjançant la lectura fàcil, es presentarà el 25 de novembre d’enguany en el marc de la campanya del Dia internacional contra la violència envers les dones. La difusió es durà a terme a través de la pàgina web del Govern, així com a les xarxes socials d’altres institucions que vulguin col·laborar-hi.