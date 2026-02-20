La Federació de Golf renova l’acord amb l’UGolf Aravell Andorra

La Federació de Golf d’Andorra (FGA) ha renovat l’acord de col·laboració que tenia amb l’UGolf Aravell Andorra i mantindrà tots els avantatges que tenia temporades anteriors. Els federats de l’FGA que disputin les proves del Circuit Nacional tindran avantatges en el preu, de la mateixa manera que tots els integrants del grup de tecnificació seguiran amb els mateixos avantatges que disposaven.
La signatura de renovació del conveni s’ha portat a terme a les instal·lació del camp de golf amb la presència de Joan Monzó, director de l’UGolf Aravell Andorra, Antoni Rodríguez, president de l’UGolf Aravell Andorra i Gabriel Guerrero, president de l’FGA.
La durada del conveni serà d’un any, tot i que la intenció de les dues parts és de renovar- lo temporada a temporada per al benefici del golf andorrà.
Gabriel Guerrero, un cop signat l’acord afirmava que “és beneficiós per al golf andorrà aquesta renovació, ja que continuem donant eines perquè els nostre grup de tecnificació tingui un bon lloc per a entrenar”. Guerrero afegia “els federats que disputin les competicions de l’FGA a l’UGolf Aravell Andorra, tindran uns avantatges en els preus de les inscripcions”. El president de l’FGA finalitzava dient “en contraprestació, l’FGA seguirà amb el compromís de difondre les activitats que faci l’Ugolf Aravell Andorra pel territori andorrà”.