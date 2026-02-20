La delegació andorrana presenta la pròxima Sessió de Tardor de l’OSCE durant l’Assemblea Parlamentària, a Viena

La Sessió d’Hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) s’ha celebrat del dijous, 19 de febrer, al divendres, 20 de febrer, a Viena, Àustria. La delegació andorrana ha estat representada per la presidenta, Meritxell López. En aquesta ocasió, la Sessió d’Hivern ha servit perquè la delegació andorrana pugui presentar la Sessió de Tardor que tindrà lloc al Principat d’Andorra del 7 al 9 d’octubre. S’ha fet a través d’un estand promocional en col·laboració amb Andorra Turisme, i que han visitat els parlamentaris dels 57 estats membres de la OSCE que han acudit a l’Assemblea Parlamentària.
Així mateix, Meritxell López ha intervingut en la sessió de clausura d’aquest divendres, on s’ha mantingut un debat especial sobre “Els drets humans com a base de la seguretat”. López ha fet referència al quart aniversari de l’inici de la guerra de Rússia envers Ucraïna. Així, ha destacat el paper de la Coalició Internacional per al retorn dels infants ucraïnesos, el Registre de danys per a Ucraïna, així com el recent Conveni per a la creació de la Comissió Internacional de reclamacions per Ucraïna en el marc del Consell d’Europa. En aquest sentit, ha destacat que Andorra “s’ha adherit a totes aquestes iniciatives i continuarà fent-ho, com a part del nostre compromís amb la justícia, la responsabilitat i la protecció dels més vulnerables”.
López també ha abordat la desinformació i la proliferació de notícies i imatges falses, ressaltant la necessitat d’establir mecanismes eficaços per a combatre aquestes problemàtiques. Ha afegit que “l’impacte d’aquestes amenaces no és simètric. La desinformació perjudica de manera desproporcionada les nostres societats: nens, dones, gent gran, els més vulnerables. Aquesta realitat ens obliga a obrir un diàleg seriós i estructurat sobre com mitigar aquestes amenaces de manera eficaç i oportuna”.
D’altra banda, López també ha participat en la reunió del Comitè de revisió del Reglament de l’assemblea parlamentària de l’OSCE, així com a la reunió de la Comissió permanent on s’han presentat els informes d’activitats per part del president de l’OSCE, Pere Joan Pons, el secretari general, Roberto Montella, així com del tresorer i els representants especials.