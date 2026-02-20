Andorra i Catalunya celebren la primera reunió de pilotatge del projecte POCTEFA Tramvalira

El Govern i la Generalitat de Catalunya han mantingut la primera reunió de pilotatge del projecte del programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA Espanya-França-Andorra 2021-2027 anomenat Tramvalira. La reunió s’ha produït de forma telemàtica i fruit que el passat juliol es confirmés l’aprovació del projecte europeu presentat de forma conjunta entre Andorra i Catalunya el passat mes de febrer, i que té com a objectiu d’impulsar els estudis de viabilitat de connexió amb tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell.
La trobada, de caràcter tècnic i institucional, ha permès constituir formalment el comitè de pilotatge del projecte i establir el marc de governança i coordinació entre les dues administracions. Durant la sessió s’han definit el calendari de treball, les fases d’execució de l’estudi i els mecanismes de seguiment i validació dels diferents compromisos tècnics.
Així, i com ja es va explicar durant la presentació del projecte, el Tramvalira analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d’una connexió tramviària transfronterera que enllaci el futur tramvia que està impulsant el Govern a l’interior del país amb la Seu d’Urgell, amb la voluntat de millorar la connectivitat entre ambdós territoris i oferir una alternativa de mobilitat sostenible i eficient. Així mateix, es valoraran diferents alternatives de traçat i d’integració urbana, tenint en compte criteris d’eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i la qualitat paisatgística.
El projecte europeu s’emmarca en una estratègia compartida de promoció de la mobilitat sostenible i de reducció d’emissions, alineada amb els compromisos climàtics i amb els objectius de transició energètica d’ambdós territoris. La connexió tramviària es planteja com una infraestructura que pot contribuir a reduir la dependència del vehicle privat, descongestionar la xarxa viària i reforçar la cohesió territorial de l’Espai Andorra-Pirineus.
El projecte Tramvalira rep una subvenció total de 329.841,56 euros finançada amb fons europeus, i això suposa el 45,12% del cost global del projecte. Com que Andorra no pot rebre finançament de forma directa d’aquests tipus de programes -cosa que podrà canviar si s’assoleix un Acord d’associació amb la UE-, el Govern aporta al projecte els estudis que ja s’estan fent a escala nacional per a la viabilitat del tramvia, i serà la Generalitat de Catalunya qui rebi el finançament. Andorra participa per primera vegada com a cap d’un projecte POCTEFA i de l’Àrea Funcional de Muntanya Est, un fet que suposa un pas significatiu en el seu posicionament dins els programes europeus de cooperació regional i que reforça el seu compromís amb un Espai Andorra-Pirineus integrat.
