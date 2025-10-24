L’Ajuntament de la Seu, nou membre de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

L'assemblea celebrada de forma telemàtica aquest dijous (Aj. la Seu)
L’assemblea general de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha aprovat aquest dijous la incorporació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com a nou membre d’aquesta associació. En l’assemblea hi han participat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.

Davant l’adhesió de l’Ajuntament de la Seu com a membre número 66 de l’XMESS, l’alcalde Barrera manifestava que “avui fem un pas endavant com a ciutat compromesa amb les persones i amb el territori. La nostra adhesió a la xarxa XMESS ens permet sumar-nos a un moviment de municipis que treballen per una economia més justa, sostenible i arrelada al territori”.

L’alcalde urgellenc afegeix al respecte que “des de l’Ajuntament de la Seu creiem fermament que l’economia ha d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. Incorporar la mirada de l’economia social i solidària a les polítiques locals ens ajuda a generar oportunitats reals, a fomentar projectes cooperatius i a reforçar el teixit comunitari i comercial de proximitat”.

Barrera explica que “aquesta adhesió ens obre la porta a compartir experiències amb altres municipis, a impulsar noves iniciatives conjuntes i a avançar cap a un model econòmic que posi al centre el bé comú, la cohesió social i la sostenibilitat”.

“Formar part de l’XMESS, rebla l’alcalde de la Seu, és una manera més de reafirmar aquest compromís de construir, des del territori i amb tothom, una economia que generi valor social, que cuidi les persones i que reforci la identitat de la nostra ciutat”.

L’XMESS té com a objectiu explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

