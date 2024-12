La FAN assegura que la natació andorrana està en el seu millor moment

Alfonso Maltrana, Kevin Teixeira, Nàdia Tudó, Patrick Pelegrina i Joan Clotet, a Budapest (FAN)

El president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, ha mantingut en els darrers dies diverses trobades amb diferents mandataris de la natació mundial, europea, així com de les federacions dels països veïns. L’objectiu de les converses ha estat poder ampliar la presència institucional de la natació andorrana als grans estaments de l’esport. Així, Clotet va ser present en la inauguració de la nova oficina estratègica de World Aquatics a Budapest, acte que va comptar amb la presència del president de World Aquatics, Husain Al-Musalam.

En aquest mateix acte, Clotet va mantenir també una trobada amb el president de l’European Aquatics, Antonio Da Silva, en la qual es va continuar treballant en diversos projectes estratègics entre les dues institucions que poden ajudar al Principat en aspectes com la formació de tècnics, majors ajudes per a competicions internacionals o nous programes educatius per a nedadors andorrans.

A més, el màxim mandatari de la natació andorrana també va mantenir una reunió amb el president de la Federació Francesa de Natació, Gilles Sezionale, així com amb el president de la Reial Federació Espanyola de Natació, Fernando Carpena. Amb tots dos dirigents Clotet va abordar la implementació dels convenis compartits per tal que nedadors de la FAN puguin participar als campionats espanyols i francesos, així com per a millorar els programes d’entrenament entre països. En aquest mateix sentit, Clotet va felicitar tant a Carpena com a Sezionale per la seva reelecció com a presidents dels seus països. Per últim, Clotet també va mantenir una reunió amb la junta de la COMEN, de la qual el president de la FAN en forma part.





Maltrana: “Hem tornat a demostrar que venim als mundials a competir”

Més enllà de les reunions mantingudes, tant el president de la FAN com el director tècnic de la federació, Alfonso Maltrana, han fet aquest divendres una valoració global del Mundial de Budapest de piscina curta. “A nivell de resultats de tot l’equip és el millor mundial des que estic a la FAN (2021), hem tornat a demostrar que quan anem a competicions internacionals venim a competir i la realitat demostra que venim a les grans cites a assolir els objectius”, ha destacat Maltrana, que ha afegit que “el proper pas per a nosaltres és tenir nedadors a les semifinals de competicions internacionals”.

En aquest mateix sentit, el president ha insistit que “estem en el millor moment de la natació andorrana i estem molt contents pels resultats dels nostres nedadors; seguirem treballant amb els diferents estaments per a aconseguir nous programes d’ajuda, noves beques i noves formacions per als nostres entrenadors”.





Trobada dels esportistes amb el secretari d’Estat, Alain Cabanes

D’altra banda, aquest divendres els nedadors de la FAN també han mantingut una trobada amb el Secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes. El Secretari d’Estat ha destacat l’esforç i els resultats dels nedadors del país i ha celebrat els bons resultats de la natació a les portes dels Jocs dels Petits d’Estats d’Europa que se celebraran a Andorra l’any vinent.