La FAE presenta la temporada 2024-2025

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Aquest dijous ha tingut lloc la presentació oficial de la temporada 2024-2025 amb tots els equips de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’acte, que ha tingut lloc al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb la presència de tots els esportistes, entrenadors i dirigents, així com dels patrocinadors, col·laboradors i entitats públiques i privades que fan possible el desenvolupament de cada temporada esportiva, on els esquiadors i esquiadores andorranes lluiten per a assolir els seus objectius.

Aquesta és la formació de cadascun dels equips:

Secció d’esquí de fons

Director esportiu: Xabier del Val

Entrenador: Marc Puigsubirà

Fisioterapeuta: Nacho Martí

Skiman: Christian Zorzi

Col·laboració del Team Aker (Irineu Esteve)

Esportistes: Irineu Esteve i Gina del Rio

Xabier del Val, director de fons: “L’objectiu primer és que la preparació vaja el millor possible amb els dos, però especialment amb l’Irineu després de les lesions de l’any passat. De moment això ho estem assolint, així que estem contents de com ha anat la preparació”.

“Els objectius per a l’Irineu és estar el més al davant possible al Tour d’Ski i als Mundials de Trondheim. Estaria bé repetir els resultats de Planica de fa dos anys, però penso que hi ha un punt d’ambició perquè la preparació ha anat bé i crec que podem ser ambiciosos i buscar el top15 o top10 si tot surt bé”.

“Pel que fa a la Gina, és diferent perquè és el seu primer any sènior. L’objectiu per a ella és situar-se a la categoria, veure quin és el seu lloc, veure quin és el seu nivell, i a partir d’aquí seguir progressant i agafant experiència, cosa que en sènior és un factor important. Pel que fa a les curses, per a ella és important el Mundial sub-23 a Schilpario i el Mundial absolut a Trondheim. Per ells encararem la preparació física, però intentant ser competitius en la majoria de caps de setmana que competirem. Parlem de situar-se al top10 en Copa d’Europa i en Copa del Món intentar ser regular al voltant del top30”.

Marc Puigsubirà, entrenador: “Afronto el repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes de continuar-ho fent bé amb la Gina i tot l’equip. Espero continuar aportant alegries per a Andorra”.





Secció d’alpí

Director esportiu: Roger Vidosa

Roger Vidosa: “Els objectius per a la FAE és tenir cada cop fites més altes capaços de puntuar en la Copa del Món, a més del Joan, tant a mig com a llarg termini. També, això passa per tenir cada cop més altes que estiguin en posicions capdavanteres en Copa d’Europa, i aquí parlo de la nostra realitat, amb els equips nacionals masculí i femení. Estem en aquest punt ara”.

“Pel que fa a l’EEBE l’objectiu és tenir cada cop més corredors amb potencial per a passar després a l’equip nacional, és a dir amb cada cop més nivell. Penso que anem a la bona línia, tenim bastants U19, tenim 18 U16 i la idea és que aquests atletes cada cop tinguin un nivell més alt i que a la llarga puguem posar el llistó més amunt per a entrar a l’equip nacional i poder rendir al màxim en Copa d’Europa”.

“En para alpí, tots sabem que el Roger Puig és capaç de treure un podi a la Copa del Món para i s’està treballant en això, en què s’hi acosti”.

“Tenim un objectiu molt clar que és la cirereta que és el Campionat del Món a Saalbach, importantíssim, on Verdú espero que lluiti per una medalla i els altres que siguin seleccionats que puguin lluitar per les situacions més capdavanteres possibles. També tenim la Copa d’Europa a casa, i pels nostres equips masculins serà una cita molt important per a ells”.

“Pels U19 tenim els EYOF, a Geòrgia, i pels U16 tornem a tenir FESA Cup com a cita més important, entre d’altres”.





Grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U16:

Responsable Equip U16: Pol Carreras

Entrenador: Josep Miquel Martín, Xita

Entrenador i preparació física: Àxel Esteve

Esportistes: Carlota Comellas, Anna Ramentol, Jana Ferrer, Júlia Capdevila, Vicky Gallerani, Àlex Comellas, Max Black, Arnau Escabrós, Alexandre Areny, Max Figuereido, Quim Llort, Èric Guimerà, Guillem Rous, Andy Ambor, Marc Visa, Roc Vila, Aleran Mitjana i Manel Romo.

Pol Carreras, responsable: “L’evolució dels U16 és molt bona, aquest any s’ha ajuntat un grup molt potent tant pel que fa als de primer com els de segon any. Realment estan treballant molt bé a nivell físic i això s’ha notat a les proves ironman que hem fet la setmana passada. Després a nivell tècnic tots estan entenent molt bé els conceptes tècnics i assimilant molt. Hi ha una evolució important i també vull destacar que entre ells hi ha un nivell molt similar i això fa que entre ells vulguin lluitar per a millorar, per a aconseguir ser millors entre ells”.

“Per a la temporada nosaltres li hem de donar valor a l’objectiu de casa, la Copa Pirineu, però hem de mirar més enllà, cap a fora, i volem assolir top5 amb continuïtat a la Copa de França. Volem que els de segon any entrin en aquest top5 i els de primer any, si hi van, un bon resultat seria estar al top10 i si és millor, encara millor. També un objectiu bastant clar és l’OPA -FESA-, que és la prova amb més nivell de categoria U16 i l’objectiu és arribar-hi amb un equip molt fort i buscar el màxim resultat. Potser un podi és molt, però anem a buscar un top5”.





Grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) U19:

Responsable esportiu: Xavier Salarich

Entrenador: Didac Gonzalez

Preparador físic: Ignasi Martorell

Esportistes: Ainhoa Piccino, Isabella Perez, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Maià Font, Martí Llort, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Èric Mitjana.

Xavier Salarich, responsable: “Estem molt contents amb el funcionament del grup i com estem treballant. S’està desenvolupant el pla dintre de la normalitat amb l’objectiu que els esportistes estiguin el màxim de preparats per a l’equip nacional, per a rendir al nivell que s’espera a l’alt nivell. No només que hi arribin, sinó que a part de tenir el nivell de punts que tinguin el nivell tècnic, físic i mental per a poder seguir progressant. No volem esportistes oportunistes, sinó que els puguem preparar per a fer el pas gros, com és l’equip nacional i competir a l’alt nivell”.





Para alpí:

Responsable esportiu: Pol Aguilà

Preparador físic: Damià Costa

Esportista: Roger Puig

Pol Aguilà, responsable: “La pretemporada a Xile va anar molt bé, amb dos estades, un primer a la zona central que no vam perdre ni un dia d’esquí. La rebuda de tots els equips va ser excel·lent i la progressió del Roger va ser molt bona. La segona estada vam perdre només un dia, amb quatre blocs, dos de velocitat amb molt bones condicions i, com a la primera estada, la progressió del Roger va ser molt bona. L’avantatge que vam tenir al sud, a Corralco, era que teníem facilitats per a escollir pista i la nostra línia, i això és un punt a favor d’entrenar allà”.

“Els objectius de l’any que ve, des del meu punt de vista és consolidar-se recurrentment en un top5 en disciplines com eslàlom, per exemple, i acabar la temporada dient que em pogut fer un podi en Copa del Món”.





Equip nacional masculí:

Responsable esportiu: Fred Beauviel

Entrenador de tècnica: Nico Belcredi

Entrenador de velocitat: Christophe Fivel

Preparador físic: Damià Costa

Esportistes de tècnica: Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Eric Ebri.

Esportista de velocitat: Pere Cornella

Fred Beauviel, responsable: “Aquest any tenim als tres més veterans, Àlex, Xavi i Bartu, que tenen objectiu de Copa d’Europa. Àlex i Xavi en eslàlom l’objectiu és apropar-se o instal·lar-se el top20, ser sempre a les segones mànegues i marcar punts. I sobretot baixar el ranquing mundial, dins del 150, per a imaginar poder fer algunes Copes del Món, que seria el millor objectiu que ens podríem fixar. El Bartu, amb la tornada de la lesió, ha tornat molt fort, més potent que abans de la lesió. Espero que pugui fer la primera FIS, però no competirà en Copa d’Europa abans del gener, perquè hem d’anar amb calma, però té molta gana. Farà eslàlom, gegant i potser farem una mica de supergegant, afegint-lo al grup del Christophe Fivel, de velocitat, tot i que ho hem d’estudiar. Després hi ha les quatre novetats, que abans estaven a l’EEBE, amb Àlvar Calvo, Eric Ebri, Marc Fernandez i Pirmin Estruga, que aquest any han de fer mes FIS per a buscar rebaixar punts per a poder l’any que ve anar a alinear-se en Copa d’Europa. Encara falta aquí millorar molt, molta experiència i molts quilòmetres a fer, puntuar a les curses FIS elit, buscant condicions més difícils”.





Equip nacional femení de tècnica:

Responsable esportiu: Josh Alayrach

Entrenadora: Marta Jiménez

Preparador físic: Damià Costa.

Esportistes: Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia

Josh Alayrach, responsable: “La veritat és que estem molt contents i motivats per a introduir-nos més profundament en el circuit copa del món. L’any passat ja vam fer un parell de proves, però ens veiem preparats per a afegir algunes més. Evidentment el nostre objectiu principal segueix sent consolidar-se en les posicions davanteres en el circuit Copa d’Europa, però al mateix temps volem créixer i guanyar experiència en el circuit de Copa del Món. En resum, el nivell de les noies està millorant cada any exponencialment i ens veiem preparats per a lluitar contra les millors”.

Marta Jiménez, entrenadora: “És un equip amb molt potencial, amb capacitats per a assolir realment els objectius plantejats. Hi ha molta cohesió, la qual cosa fa que sigui molt més fàcil treballar en el dia a dia amb elles. Per part meva, amb ganes d’aportar el meu granet de sorra a aquesta família”.





Equip nacional femení de velocitat:

Responsable esportiu: Xoque Bellsolà

Skiman: Mathis Cottet

Preparador físic: Damià Costa

Esportistes: Cande Moreno i Jordina Caminal

Xoque Bellsolà, responsable: “Torno a la FAE molt motivat pel projecte esportiu d’aquestes dues esportistes, crec que estan en el moment en el que es pot fer el salt cap al gran nivell i estic, per tant, amb moltes ganes de portar-les a l’aventura com el que ha fet el Joan Verdú, cap a la Copa del Món i poder consolidar un equip de Copa del Món a uns anys vista. De cara a aquesta temporada l’important és consolidar el nivell a Copa d’Europa al mes de desembre. Al mes de gener consolidar-ho també en Copa d’Europa per a poder preparar bé els Campionats del Món, poder debutar a Copa del Món abans dels Mundials i allà la idea seria poder classificar-les a totes dues. De cara a la temporada, l’èxit seria aconseguir aquesta segona plaça en Copa del Món per a l’any que ve poder plantejar una temporada a full en Copa del Món amb la Jordina i la Cande”.





Equip Elit masculí:

Entrenador: Juan Lago

Preparador físic: Damià Costa.

Fisioterapeuta: Pol Ferrer (prevenció de lesions de tots els equips d’alpí)

Skiman: Andrea Peretti

Esquiador: Joan Verdú

Juan Lago, entrenador: “L’objectiu per a nosaltres en aquesta temporada seria una victòria a la Copa del Món i una medalla als Campionats del Món de Saalbach”





Grups de seguiment:

Boardercross: Mario da Cruz

Telemark: Lucas Pagès