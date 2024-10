Presó provisional sense fiança per als dos detinguts per un robatori violent a la Seu

Jutjats de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell ha dictat presó provisional sense fiança per als dos homes detinguts pels Mossos d’Esquadra, dimarts, per un robatori violent en ple nucli urbà de la ciutat. El jutge ha donat resposta així a la petició que havia fet la fiscalia, que va advertir que els dos delinqüents compten amb nombrosos antecedents.

En aquesta ocasió, els fets van tenir lloc aquest dilluns passat a la nit, quan els dos individus van intimidar un veí amb una navalla, al carrer de Llorenç Tomàs i Costa, i el van arraconar per a robar-li els diners que duia a la cartera. A més a més, els lladres van amenaçar la víctima perquè no expliqués els fets i li van exigir que els mostrés el seu DNI. En aquell moment, però, l’home va aprofitar que passaven dos vianants pel costat i va fugir. Tot seguit va denunciar el robatori a la Policia.

Els investigadors dels Mossos d’Esquadra van poder constatar ràpidament que els autors eren dos lladres, de 25 i 27 anys, ja coneguts a la ciutat perquè han estat detinguts abans moltes altres vegades per fets semblants. Dimarts els agents els van localitzar i detenir. En el moment de l’arrest un dels multireincidents duia la navalla que havia fet servir la nit abans i, a més a més, es va comprovar que aquest detingut té una ordre judicial en vigor d’un jutjat de Tarragona per la qual té prohibit portar armes. Per això, també se li ha imputat un delicte de trencament de condemna.