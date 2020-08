La FAE i la FADEA signen un acord per donar suport a l’evolució esportiva de Roger Puig

Avui ha tingut lloc a la seu de la FAE la signatura del conveni de col·laboració entre la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA) i l’esquiador Roger Puig, per tal d’impulsar l’evolució esportiva de l’esportista andorrà.

A l’acte de presentació del conveni han assistit el president de la FAE, el president de la FADEA, Jordi Casellas, el representant de l’equip de Roger Puig, Josep Ignasi Puig, així com el mateix esportista.

L’acord entre les parts consisteix en establir una via de treball dirigida a fer front a les exigències de la competició, amb la intenció que l’estructura de la FAE serveixi de suport al bloc de Roger Puig per facilitar tant els viatges com les estades d’entrenaments conjunts amb els equips FAE i competicions (circuit para alpí, Copa d’Europa, Copa del Món).

El president de la FAE ha destacat la voluntat de la Federació en “donar suport a Puig” en la seva carrera, “tot sabent que els programes, el seu i el nostre, són diferents”.

Aquest conveni, que va entrar en vigor el passat mes de maig, s’allargarà fins el 30 d’abril de 2021. Així mateix, si cap de les parts manifesta el contrari, la col·laboració es renovarà un any més.