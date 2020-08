El conductor d’un BMW M4 andorrà ha estat enxampat aquest dimarts al matí a Porrièras (regió de Provença-Alps-Costa Blava) circulant a 213 quilòmetres per hora per l’autopista A-8, limitada a 130 quilòmetres per hora.

Ha estat un efectiu motorista de la gendarmeria de Saint-Maximin qui l’ha controlat. Se li ha retirat el permís i immobilitzat el vehicle. El conductor haurà de comparèixer pròximament davant el tribunal judicial de Draguignan.

