Segons la Direcció General de Trànsit d’Espanya, la distància de seguretat és la distància entre vehicles que permet aturar-se en cas de frenada brusca sense col·lidir amb el vehicle de davant, tenint en compte la velocitat de circulació i les condicions de frenada i adherència a la carretera.

Cal recordar que, davant d’una frenada inesperada, en primer lloc, el conductor ha d’assimilar la situació, després ha d’actuar i, per tant, frenar, i finalment, el cotxe ha de respondre. En funció de la velocitat a què s’estigui circulant en aquell moment, es necessitaran més o menys metres per aturar completament el vehicle.

Per saber quina és la distància més convenient entre vehicles, Trànsit aconsella aplicar la regla del quadrat. D’aquesta manera, per exemple, si aneu a 90 km/h heu de multiplicar el 9 per ell mateix. El resultat és 81, que són els metres que heu de deixar amb el vehicle que teniu al davant.

Però mesurar les distàncies quan s’està conduint no és gens fàcil. Per això, un bon truc és buscar un punt de referència i, quan el vehicle de davant el superi, comptar mentalment “mil cent-u, mil cent-dos” (això equival a uns dos segons). Si heu arribat al punt de referència abans d’acabar de comptar aquests dos nombres, heu d’augmentar la distància

