El preu de les nostres dades

Quant valen les dades d’un usuari venudes al mercat negre? Un estudi de Kaspersky ha posat xifra a aquest preu i la veritat és que les nostres dades tenen un valor diferent en funció del tipus de dades de què parlem.

Amb tot, abans d’explicar aquest punt cal fer-se una altra pregunta: realment les nostres dades estan desprotegides? Malgrat que la majoria creu que quan navega ho fa d’una manera segura, el ciberespai no sempre és un lloc segur.

Així, en ocasions podem trobar-nos formularis falsos que capten la nostra informació i la venen a través de pàgines instal·lades a la xarxa profunda.

Existeixen els anomenats brokers de dades que s’encarreguen d’ajuntar informació dels individus fins a completar un perfil en el qual pot aparèixer informació relativa a la nostra edat, comptes bancaris o a quines plataformes de vídeos estem subscrits.

Malgrat això aquestes dades no valen molt, encara que el mal que ens poden causar pot ser important. Així segons Kaspersky les dades personals, nom o edat, no superen el mig dòlar.

Un cas molt diferent el trobem en els historials mèdics o les fotografies de documents d’identitat. Llavors el preu augmenta fins a arribar als 40 dòlars.

Per què aquestes diferències? La veritat és que la informació més cara pot utilitzar-se per fer xantatge i fins i tot és de vital importància per a empreses com les asseguradores mèdiques.

Per Tecnonews