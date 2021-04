La denúncia de l’acaparament de vacunes dels països rics centra el plenari de la cimera

La denúncia sobre l’acaparament de les vacunes contra la Covid-19 per part dels països més rics ha estat compartida per la gran majoria de caps d’Estat i de govern en la reunió plenària de la Cimera Iberoamericana. Com a resposta, s’ha demanat col·laborar per superar aquestes discriminacions i lluitar per la immunitat global, a banda de treballar en una cooperació financera internacional per a la recuperació postpandèmia.

La vacuna hauria de ser un bé públic que en aquests moments és un privilegi per a uns pocs Estats. Aquesta ha estat una afirmació majoritària en les intervencions dels 22 països presents en la reunió plenària de la Cimera Iberoamericana. El president de Repúblcia Dominicana, Luis Abinader, ha denunciat que “els països més desenvolupats han adoptat polítiques d’acaparament que neguen, d’una manera lamentable, l’accés a les vacunes als països amb baixos o mitjans ingressos”.

En aquesta línia, el president de Bolívia, Luis Arce, ha detallat que “els països rics han comprat més de la meitat del subministrament de les vacunes del món, quan només representen el 16% de la població mundial”. Amb tot, demanen a l’Organització Mundial de Comerç i a l’Organització de Propietat Intel·lectual “a una modificació dels estàndards internacionals”.Es reclama que les farmacèutiques alliberin les patents o que emetin autoritzacions sense cost. Espanya s’ha compromès a oferir a Amèrica Llatina i el Carib 7,5 milions de dosis abans d’acabar l’any a través de COVAX, xifra que representa entre un 5 i un 10% del total que rebrà, sempre que hagi arribat al 50% de població vacunada. Cuba ha estat l’excepció i ha dit que té capacitat per vacunar tot el país amb producció pròpia. Per a la recuperació econòmica postpandèmia, s’ha demanat enfortir les eines de crèdit, alleugerir el deute i que es pugui disposar de finançament internacional.