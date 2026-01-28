La demanda elèctrica manté la tendència a l’alça i creix un 2,5% situant-se en els 584 GWh al 2025

La demanda elèctrica d’Andorra al 2025 s’ha situat en 584 GWh, el que representa un increment del 2,5% respecte l’any anterior. Així es desprèn de les dades provisionals de tancament de l’any analitzades per FEDA, que apunten que la producció nacional ha permès cobrir el 23% de la demanda, a través de la generació de la central hidroelèctrica de FEDA, de CTRASA i la central de cogeneració de FEDA Ecoterm, i també gràcies a l’important increment de la producció fotovoltaica i a les minihidràuliques.
Pel que fa a la demanda elèctrica, el 2025 s’ha situat en valors anteriors a l’època del COVID, amb l’augment progressiu registrat en els darrers anys i que es preveu que es mantingui durant els propers exercicis, fruit de la transició energètica i el creixement del país. Tot i així, el volum de demanda no arriba encara als màxims històrics que es van registrar entre 2007 i 2012.
Concretament, aquest any el major augment de demanda s’ha registrat el mes de novembre, quan hi va haver un consum d’electricitat al país un 10,3% superior al novembre de l’any anterior, a causa de la gran diferència de temperatura respecte el 2024. Pel que fa a la resta de l’any, els mesos de gener, desembre, març i febrer han estat els de més consum, amb variacions més moderades respecte a l’any anterior, i sempre amb una gran relació amb les variacions de temperatura.
Quant a la producció nacional, aquesta s’ha elevat fins els 135,9 GWh, una xifra molt similar a la de l’any anterior i que ha permès cobrir fins al 23,2% de la demanda. Entre les fonts de producció pròpies destaca l’electricitat aportada per la central hidroelèctrica de FEDA, la principal font d’electricitat del país, que al llarg de 2025, va generar un total de 84,9 GWh d’energia hidràulica. En aquest cas, els mesos de més producció han estat gener, desembre, març i febrer, adaptant la producció als moments de més consum i de preus de compra de l’energia més elevats.
A més, el 2025 s’ha continuat evidenciant l’increment de la producció fotovoltaica, que ha esdevingut la segona font d’energia del país amb 24 GWh generats, segons dades estimades. Pel que fa a aquesta font d’energia, dependent del sol, la producció és més elevada entre abril i octubre, amb els pics entre juny i agost.
La cogeneració de CTRASA, de la centrals de FEDA Ecoterm i l’electricitat generada per les minicentrals hidràuliques complementen el mix de producció energètica nacional.
Qualitat de subministrament
Un altre dels indicadors clau que recull FEDA en el seu dossier de resum de l’any és el referent a la qualitat de subministrament. En aquest cas, el TIEPI, que indica el temps d’interrupció de servei segons la potència contractada, millora el registre de l’any anterior i se situa en 23 minuts, dels quals 4 minuts han estat talls programats per a dur a terme millores de la xarxa. El registre més elevat es va produir al mes de setembre, quan es va generar gairebé el 50% del temps de tall, amb 13,83 minuts. Aquest fet va ser fruit d’un incident que va afectar a dues línies de mitjana tensió a Andorra la Vella, a les zones de la Comella i de la Baixada del Molí.
Aquest indicador se situa en nivells d’elevada qualitat, assimilables a les ciutats amb millors nivells de subministrament de l’entorn. El resultat, referma la feina feta per FEDA al llarg dels darrers anys, en què la millora continua de les xarxes de transport i distribució d’electricitat ha estat i és una prioritat.
La clientela creix, coincidint amb el creixement del país. En el darrer any, FEDA ha passat de 37.086 contractes als 37.847 que hi ha al tancament de 2025. Això suposa un increment del 2,1%. Aquest increment també ha fet pujar la potència contractada, que s’eleva fins els 498.066 kW. En paral·lel, les tarifes continuen sent de les més competitives i la passada anualitat es van situar al tomb del 40% (amb Espanya) i 60% (amb França) més barates.
Aquestes dades reforcen l’aposta feta per FEDA al llarg dels darrers anys per a esdevenir un motor en la transició energètica, preparant el país i les seves infraestructures per a afrontar els reptes del procés d’electrificació derivats de l’increment de demanda elèctrica previst per als propers anys. El canvi d’hàbits de consum en matèria de mobilitat o de calefacció, que mica en mica viren cap a sistemes electrificats, obliga a anticipar-se i preparar unes infraestructures que esdevenen clau per a afrontar aquest procés.
En aquest sentit, inversions destacades com la nova línia d’alta tensió que unirà Andorra amb Espanya i l’Estació transformadora i repartidora que es construirà a la frontera del Riu Runer, de la que es van assentar les seves bases el passat 2025, esdevenen claus per a afrontar el futur amb totes les garanties. Juntament amb projectes de producció, com el nou grup a la central d’EDF de l’Ospitalet o el parc eòlic del Pic del Maià refermen l’estratègia de FEDA de reforçar tant els sistemes d’importació d’electricitat, així com la producció pròpia.
Les xarxes de calor de FEDA Ecoterm es consoliden
El 2025 també ha estat un any molt important per a FEDA Ecoterm. La filial de FEDA, encarregada de la distribució de calor i fred mitjançant els sistemes de calefacció urbana, ha afrontat un projecte clau per al seu creixement com és la unió de els xarxes d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per a esdevenir una gran xarxa de calor a tota la vall central. Aquesta consolidació de les xarxes de calor es reflecteix amb la clientela de FEDA Ecoterm, que s’elevava fins a 180 edificis al tancament de l’any.
Pel que fa al volum d’energia tèrmica distribuïda, el 2025 s’ha tancat amb un total de 54.900 MWh de calor i 1.587 MWh de fred. Aquests s’han distribuït entre les tres xarxes amb les que compta FEDA Ecoterm: Andorra la Vella (25.063 MWh), Soldeu (24.646 MWh) i Escaldes-Engordany (5.191 MWh). El fred s’ha generat, únicament a la central d’Escaldes. Aquestes dades suposen un increment del 22% i del 120% respecte l’energia calorífica i frigorífica subministrada el 2024, respectivament.
Creix la càrrega a la via pública
La càrrega dels vehicles elèctrics a la via pública s’ha incrementat entorn al 26,5% el darrer any. Concretament, els kWh que s’han subministrat en els diferents punts de càrrega gestionats per l’app Mou-te amb l’elèctric, s’eleven fins els 348.009 kWh. D’aquests, un total de 244.773 kWh s’han carregat en els carregadors de FEDA Solucions. Pel que fa a les hores de càrrega en via pública, aquestes també s’han incrementat i s’han situat en 44.906.