El Govern ha aprovat el Programa quadriennal per a la igualtat de gènere, que té com a objectiu promoure una societat on la igualtat entre homes i dones i la no-discriminació siguin eixos centrals de l’acció pública, mitjançant polítiques que fomentin la transversalitat, l’equitat, la corresponsabilitat i la sensibilització davant les desigualtats de gènere. El document ha estat elaborat pel Govern, els set comuns i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i també serà ratificat per cadascun dels comuns.
“Es tracta del full de ruta d’aquestes institucions per a assolir, conjuntament, cadascú des de les seves competències, la igualtat de gènere al nostre país. És imprescindible que les institucions públiques ens alineem i unim esforços en la matèria, per a evitar duplicitats, però, sobretot, per a donar el millor servei a la ciutadania i aconseguir l’objectiu final: la igualtat”, ha assegurat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.
“Amb aquest programa es completa el desenvolupament de la Llei per la igualtat entre dones i homes, aprovada la legislatura passada, donant compliment així als compromisos adquirits amb la ciutadania”, ha afirmat Cadena.
Aquest programa es divideix en quatre eixos d’actuació: educació per la igualtat de gènere; conciliació laboral, familiar i personal i corresponsabilitat; igualtat i empoderament de les dones; formació, prevenció i abordatge de la violència de gènere. Aquests eixos es desenvolupen en objectius concrets i accions a implementar entre el 2026 i el 2030.
Entre les accions destaquen la unificació de la gestió dels punts liles per a garantir una resposta coherent a tot el territori; introduir continguts sobre igualtat i coeducació al currículum d’escoles bressol i activitats extraescolars; proporcionar formació específica als professionals en matèria de perspectiva de gènere i de prevenció de la violència de gènere; i introduir criteris d’igualtat i conciliació en la contractació pública i en la concessió de subvencions.
Per a fer un seguiment de les accions, el Programa preveu la creació d’equips interdisciplinaris integrats per membres del Govern, els set comuns i l’IAD, encarregats de supervisar la implementació de les accions proposades al Programa. Aquests equips efectuaran reunions semestrals per a analitzar el progrés, identificar obstacles i garantir l’efectivitat de les accions. A més, s’ha previst l’elaboració d’un informe anual del Programa, que inclourà l’estat d’execució, els resultats de les accions i l’impacte d’aquestes.
El Programa quadriennal per a la igualtat de gènere es tracta d’una de les encomanes de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Aquesta, encomana al Govern i els comuns, a proposta del ministeri competent en matèria d’igualtat, aprovar, amb una periodicitat quadriennal, un programa per a fomentar la igualtat efectiva de les dones i els homes. Aquests programes han d’incloure, segons la Llei, mesures específiques per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.