Agricultura administra la vacuna per a fer front a la dermatosi nodular contagiosa al 100% d’explotacions ramaderes del país

Totes les explotacions ramaderes de boví del país han rebut l’administració de la vacuna contra la malaltia anomenada dermatosi nodular contagiosa. Així ho ha informat aquest dimecres el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha detallat que l’administració del vaccí ha arribat de forma satisfactòria a totes les explotacions gràcies al treball impulsat i iniciat el passat mes de novembre pel servei de veterinaris del Govern. Un pla de vacunació que el Govern va compartir amb tot el sector ramader, el qual ha col·laborat i s’ha mostrat predisposar perquè la cabana pogués rebre les vacunes.
En detall, Casal ha explicat que s’han administrat 1.838 vacunes als caps de bestiar de totes les explotacions arribant gairebé fins al 90% dels caps de bestiar vacunats. Tal com ja es va explicar, s’ha prioritzat la vacunació de tots els animals en edat reproductiva (≥ 2 anys d’edat); els animals de recria (≥ 1 i < 2 anys d’edat); i tots els animals que es trobin a l’engreix. Així, no s’han vacunat animals nounats, que rebran el vaccí a mesura que arribin a l’edat recomanada (4 mesos d’edat).
Amb les vacunes administrades fins avui, el ministre ha exposat que està garantida la immunitat de grup i, per tant, s’evita que els animals es puguin contagiar amb el virus si donat el cas es produeix algun rebrot en els territoris veïns. Cal recordar que a Andorra no s’ha registrat cap cas d’aquesta malaltia i s’ha fet un seguiment constant, amb accions preventives per a evitar l’arribada del virus. D’aquesta manera, s’ha complert l’objectiu de mantenir el país lliure de dermatosi nodular contagiosa, evitant així greus conseqüències per al sector.
La dermatosi nodular contagiosa és una malaltia del bestiar boví causada per un virus d’ADN de la família Poxviridae del gènere Capripoxvirus. És una malaltia inclosa en la llista de malalties infectocontagioses de l’Organització Mundial de la Salut Animal (OMSA). Es propaga, principalment, per picades d’insectes hematòfags i per vectors, contacte directe entre els animals i pels moviments internacionals de bestiar.
És una malaltia que no es tramet als humans, sigui per contacte amb els animals o, fins i tot, pel consum dels productes derivats, però que és considerada d’importància econòmica perquè causa una davallada molt important de la producció.