Mònica Bonell destaca, a Mondiacult, que la cultura i les arts poden esdevenir un pilar per a l’educació i la cohesió social

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, participa aquesta setmana en la Conferència mundial sobre polítiques culturals i desenvolupament sostenible, Mondiacult, organitzada per la UNESCO, que se celebra a Barcelona. Durant aquesta els 194 estats membres, entre els quals Andorra, assoliran un compromís per a enfortir les polítiques, les institucions i els sectors culturals i assegurar la seva transversalitat amb totes les dimensions de la vida social i humana.
La ministra, Mònica Bonell, ha destacat, durant les taules de debat sobre diversos factors vinculats amb la cultura com l’educació o la pau, que la cultura i les arts també esdevenen un pilar per a l’educació, la cohesió social i el benestar col·lectiu.
En aquest sentit, Bonell ha exposat les diferents accions que du a terme el Ministeri relacionades amb l’educació cultural i artística i també ha posat l’ArtCamp com a exemple de projecte que fomenta el diàleg i el respecte entre cultures. Amb la col·laboració de la UNESCO, aquesta iniciativa se celebra a Andorra i reuneix artistes nacionals i internacionals per a crear projectes col·laboratius d’arts visuals que fomenten el diàleg i el respecte entre cultures. “Aquest tipus d’iniciativa mostra com la creativitat compartida pot esdevenir un pont entre comunitats diverses, reforçant la cohesió social i la inclusió”, ha afirmat.
La titular de Cultura ha efectuat els seus discursos en català, ja que enguany, com a novetat, el català és una de les llengües de la Conferència, a banda de les oficials de la UNESCO: l’àrab, el xinès, l’anglès, el francès, el rus i l’espanyol.
Mondiacult agrupa els titulars de cultura i representants dels Estats dels 194 membres de la UNESCO i més de 2.000 membres d’organitzacions internacionals, experts i autors clau del sector cultural amb l’objectiu de definir l’agenda mundial de la cultura i comprometre’s amb accions que s’han de dur a terme.