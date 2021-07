‘La cultura no s’atura’ suma el comú d’Escaldes-Engordany i amplia el pressupost per a la segona edició

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el conseller de cultura de la Massana i en representació dels set comuns, Guillem Forné, ha presentat el balanç del projecte ‘La cultura no s’atura’ així com també el format plantejat per la futura segona edició. Riva ha destacat que la primera edició del programa d’actes ha estat “un encert i un gran èxit” per la resposta del públic i del sector. “Podem dir que vam poder assolir l’objectiu de dinamitzar el sector i donar-hi suport en un moment complicat provocat per la COVID-19”.

També han assistit a la presentació el conseller de cultura d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, el conseller del comú de Canillo, Cerni Pol, la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, i la consellera de cultura del comú de Sant Julià, Sònia Carrillo.

En relació als números registrats en la primera entrega del projecte, la ministra ha destacat que van seguir les diverses propostes un total de 1.350 espectadors i més de 350 persones ho van fer de forma telemàtica al llarg dels quatre mesos de programació (del desembre 2020 al març 2021). Un aspecte que Forné ha destacat com a “innovador” i ha apuntat la necessitat de seguir-ho promocionant per fer arribar “la cultura a tothom i a tot arreu”. Això ha suposat la implicació directa de 103 artistes i 44 tècnics amb un total de 53 activitats culturals programades de 5 disciplines diferents (arts escèniques, audiovisuals, lletres, música i arts plàstiques).

Més pressupost i més propostes

Riva i Forné han explicat que vista la bona rebuda del primer certamen el Ministeri de Cultura i Esports i els comuns ja preparen la segona edició de ‘La cultura no s’atura’. “El compromís amb la cultura va més enllà del suport puntual que vam organitzar l’any passat”, ha destacat la ministra. En aquesta mateixa línia, Forné ha exemplificat que “en matèria de cultura no hi ha fronteres parroquials, cal remar tots a favor i unir esforços”.

La nova proposta comptarà amb la implicació dels set comuns, ja que enguany s’incorpora a l’organització també el comú d’Escaldes-Engordany. Això suposarà l’increment del pressupost total fins a 97.000 euros, el que podria significar un pressupost total de 130.000 euros si es té en compte la producció dels espectacles. La voluntat és poder celebrar la segona edició al voltant de les mateixes dates que l’any passat.

El projecte continua tenint com a objectiu promoure i donar suport al teixit cultural andorrà, alhora que es respon a les demandes expressades per tots els actors implicats en la creació del Llibre blanc de la cultura on es va recalcar la necessitat d’una coordinació conjunta entre tots els programadors per no encavalcar actes. Com a novetat, la segona edició també comptarà amb el suport especial de comunicació per a la difusió dels actes per tal que arribin a més gent.

A més, la segona edició fomenta mesures efectives per frenar dins de les possibilitats de cada institució els efectes de la crisi que ha colpit fortament la indústria cultural i permet adoptar mesures conjuntes i globals que reverteixin en benefici del conjunt de la població andorrana.