Vives visita la seu del Ministeri de Cultura

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, ha visitat aquest dilluns la seu del Ministeri de Cultura, ubicada a l’antic Hotel Rosaleda a Encamp. Ha estat rebut pel cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sra. Sílvia Riva, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas. Vives ha estat acompanyat del seu representant personal, Josep M. Mauri, de la secretària general dels Serveis del Copríncep, Concepció García, i el cap de Gabinet, David Codina.

La visita oficial s’ha iniciat a la 3a planta de l’edifici, on les autoritats han rebut les explicacions de la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, que els ha explicat la tasca que el seu departament està duent a terme.

A continuació s’ha visitat la 2a planta de l’edifici on hi ha situades les instal·lacions del Departament de Promoció Cultural. Aquí les autoritats han estat rebudes per la directora del departament, Montserrat Planelles, que els ha guiat en les explicacions.

S’ha visitat també el Departament de Política Lingüística on han estat rebuts pel seu director, Joan Sans, que ha acompanyat les autoritats en el recorregut.

Al despatx de la ministra de Cultura i Esports ha tingut lloc el lliurament d’obsequis al Copríncep en record de la seva visita a la seu del Ministeri. Posteriorment a la terrassa exterior de l’edifici s’ha realitzat la fotografia oficial de la visita.

Posteriorment s’ha pogut conèixer també la seu de la Biblioteca Nacional a la planta baixa i les aules del Centre d’autoaprenentatge de català d’Encamp en jornada lectiva, on el copríncep ha saludat els alumnes que en aquell moment estaven rebent classes i els ha felicitat per la seva voluntat d’integrar-se al Principat d’Andorra tot aprenent la llengua oficial del país.

La visita s’ha tancat amb la visita al taller de restauració del Ministeri, on el copríncep també ha saludat els treballadors i contemplat el treball concret de restauracions.