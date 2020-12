L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell proposa una ruta de tions i una exposició aquest desembre

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ofereix, en el marc de la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes, diverses propostes lúdiques i culturals adreçades a tots els públics, que s’aniran portant a terme durant les Festes de Nadal.

Val a dir que totes aquestes activitats són gratuïtes, però per participar-hi cal fer inscripció prèvia, ja que l’aforament i les places són limitats, tal i com marca la normativa Covid-19. El formulari per inscriure’s es troba a l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/monmagic2020

Ruta dels tions màgics: 8 visites guiades

Un Nadal més, l’Espai Ermengol ens proposa fer La ruta dels tions màgics amb un total de 8 visites guiades, a càrrec de Pilar Aláez, que tindran lloc els dies 6, 8, 19, 22, 23 27 i 30 de desembre, i el dia 3 gener.

Excepte el dia 23 desembre, que es realitzarà a les 12 del migdia, la resta de dies la visita tindrà lloc a 2/4 de sis de la tarda. Val a dir que els participants a la es vistes hauran de portar el seu got de casa.

En aquesta visita guiada que passa per la quinzena de tions que hi ha instal·lats pel centre històric de la Seu d’Urgell, i carrers adjacents, s’explicarà com era la nit de Nadal de fa 200 anys: quan la Guerra del Francès havia acabat feia tres anys, i el país tot just es recuperava d’aquell sotrac. Durant el 24 de desembre de 1817 la gent anava i venia dels oficis religiosos, les atxes del carrer romandrien enceses més estona, els urgellencs s’afanyaven per preparar la nit de Nadal, una de les més importants del calendari litúrgic: al forn públic els obradors havien pastat molta farina; les botigues venien dolços, vi dolç i aiguardent, taronges i teixits; a la cuina de les cases, amorrat al caliu, el tió ocuparà part de la terra…

Exposició: El museu és una escola

Una altra proposta de cultural, i en aquest cas també educativa, serà la inauguració de l’exposició temporal ‘El museu és una escola’, que tindrà lloc divendres 11 de desembre, a les set de la tarda, a càrrec de Glòria Jové.

Aquesta mostra és fruit del projecte educatiu que s’ha desenvolupat al llarg del curs 2019-2020 a través dels alumnes de la ZER Urgellet i els alumnes del primer cicle de primària de l’escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell, amb la coorganització del Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, la docent de la Universitat de Lleida, Glòria Jové, la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.

Taller: Descobrim la prehistòria

Dissabte 12 de desembre, de 2/4 de d’onze del matí a l’una del migdia, es portarà a terme al Bosc del Món Màgic de les Muntanyes, ubicat al passeig Joan Brudieu d ela Seu d’Urgell, es portarà a terme el taller infantil Descobrim la prehistòria.

Es tracta d’un taller d’arqueologia experimental sobre l’art rupestre i ceràmica prehistòrica que anirà a càrrec d’Anna Bonet i Marta Tarrés.

Davant l’èxit de participació que ha suscitat aquesta taller, l’organització ha ampliat l’aforament que es manté dins de la normativa Covid-19.

Per a més informació: https://www.laseu.cat/turisme/mon-magic-de-les-muntanyes

Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la II Guerra Mundial

D’altra banda, per aquest mes de desembre s’ha recuperat les visites guiades ‘Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial’ que es van haver d’ajornar per complir amb la normativa Covid-19 arran de la segona onada de la pandèmia durant el mesos d’octubre i novembre. Recordem que questes visites guiades ja es van portar a terme durant l’estiu amb molt d’èxit de participació, fet que ha comportat organitzar-les de nou.

Així, “La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial’‘, visita guiada a càrrec de la guia i tècnica de Patrimoni, Pilar Aláez, tindrà lloc el pròxim diumenge 6 de desembre, a les 11 del matí, i el diumenge 13 de desembre, se n’oferirà dues, a les 11 del matí i a 2/4 d’una del migdia.

Val a dir que el punt de sortida serà la Casa dels Parcs del Pirineu (duana vella). Aquesta visita guiada és gratuïta, té una durada de 1h i 20 minuts, aproximadament. Cal fer inscripció prèvia a Turisme Alt Urgell i les places són limitades.

La visita consisteix en un recorregut per diversos espais de la ciutat que van ser escenari del pas o l’estada temporal de persones que acabaven de creuar la frontera fugint del conflicte bèl·lic. La ruta té el seu inici a la Duana vella i continua després pel Parador de Turisme -on antigament hi havia hagut la presó i el jutjat-, l’Espai Ermengol i el Pati Palau per finalitzar a l’Hotel Andria, on es van allotjar famílies jueves que eren perseguides pel règim nazi.

‘Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial’ és una proposta cultural coorganitzada per l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Turisme Seu, juntament amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida, que s’inclou dins del projecte Perseguits i Salvats.