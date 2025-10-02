El PS denuncia la “inacció del Govern davant l’augment del consum d’alcohol i torna a reclamar un Pla nacional contra les addiccions”

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat una bateria de preguntes escrites al Govern arran de les darreres informacions sobre “l’augment preocupant del consum d’alcohol al país”. Per al PS, aquesta situació “evidencia la manca d’una estratègia global i de recursos suficients per a fer front a una problemàtica de salut pública que no pot continuar sent ignorada”.
El conseller general, Pere Baró, ha registrat diverses qüestions per tal d’esclarir la realitat actual de la Unitat de Conductes Additives (UCA): des de la dotació de professionals i l’evolució de la plantilla fins al nombre de pacients atesos, les altes terapèutiques, les reincidències o els recursos específics per a joves. “El PS vol que el Govern doni la cara i expliqui amb transparència quina és la situació i quines mesures pensa adoptar”, assenyalen des de les files socialdemòcrates.
“Des del PS denunciem que el Govern continua actuant amb improvisació i amb una visió parcial d’una problemàtica que és molt més àmplia. Per això, defensem amb fermesa la necessitat urgent de transformar l’actual Pla nacional contra les drogodependències en un veritable Pla nacional contra les addiccions, tal com recomanen els principals organismes internacionals”, afegeix la formació progressista.
Aquest canvi no és només una qüestió tècnica segons el PS: “és una decisió política imprescindible per a situar la salut pública i la protecció de les persones al centre de les prioritats del país. Les addiccions van molt més enllà de les drogues tradicionals i el Govern no pot continuar mirant cap a una altra banda”.
El PS exigeix al Govern “accions valentes, recursos suficients i un compromís real per a abordar la problemàtica de les addiccions amb serietat i responsabilitat”.