La Copa del Món celebrada a Grandvalira acosta la possibilitat d’acollir els Campionats del Món 2029

Carla Mijares competint a la Copa del Món Soldeu 2024 (Citric)

L’esquiadora sueca Anna Swenn Larsson, de 32 anys, s’ha emportat l’or en l’eslàlom de la Copa del Món d’aquest diumenge a la pista Avet de Soldeu. Swenn, que ha fet el millor temps en la primera mànega, s’ha acabat enduent la victòria tot i haver registrat el setè millor temps a la segona ronda. La sueca, que va aconseguir una plata als Campionats del Món de 2019, ha aconseguit així la seva segona victòria en Copa del Món, i ha passat de la novena a la sisena posició en el rànquing de la disciplina, l’única en què competeix.

La segona posició ha estat per a la croata Zrinka Ljutic, amb una diferència de 35 centèsimes, i el tercer lloc se l’ha emportat l’estatunidenca Paula Moltzan, que ha aconseguit el seu primer podi de la temporada. Les corredores han destacat que les condicions de la pista s’han mantingut, tot i que es tracta d’un dels traçats més exigents del circuit de la Copa del Món. Swenn, que s’ha mostrat orgullosa i feliç del resultat, ha agraït la “gran feina” que els organitzadors han fet a la pista i ha assegurat que “ha sigut un plaer” esquiar a Andorra.

Carla Mijares, l’única representant andorrana, que ha competit amb el dorsal 51, no ha pogut acabar la primera mànega. Tal com ha explicat ella mateixa, ha sortit amb una bona actitud, però ha comès una errada en el pla que li ha fet perdre el ritme i ha acabat sortint de la pista a l’entrada del mur.

Pel que fa a les condicions meteorològiques, durant la nit ha tornat a nevar i els equips han hagut de tornar a treballar de valent per a deixar la base de la pista a punt, tal com ja va succeir dissabte. Tot i això, la baixada de temperatures ha fet que la neu fos més seca i, per tant, fos més fàcil de retirar que dissabte. Gràcies a la nevada, que s’ha mantingut al llarg de les dues mànegues, Soldeu ha projectat, a través de les televisions de tot el món, una imatge completament hivernal durant tot el cap de setmana.





Soldeu propicia un canvi de lideratge

Després de les curses disputades a Soldeu, el canvi més significatiu a la Copa del Món és el nou lideratge en la classificació general femenina, després que Lara Gut-Behrami superés dissabte a Mikaela Shiffrin, gràcies a la victòria en l’eslàlom gegant. Shiffrin se situa en segona posició de l’overall i la italiana Federica Brignone continua tercera.

En canvi, les primeres posicions en les disciplines de gegant i d’eslàlom no han canviat. En GS continuen al capdavant Gut-Behrami, Brignone i Sara Hector, i en eslàlom segueixen primeres Shiffrin i Petra Vlhová, tot i no haver competit, amb l’alemanya Lena Duerr en tercer lloc, malgrat que aquest diumenge només ha obtingut una sisena posició.





Una de les proves amb més ambient a l’arribada

Les proves de Copa del Món celebrades aquest cap de setmana a Soldeu han estat de les curses del circuit femení que han comptat amb més ambient a l’arribada. Entre els dos dies, s’han comptabilitzat uns 7.000 espectadors, tot i l’absència de la millor esquiadora de la història de la Copa del Món, Mikaela Shiffrin.

En total, les proves han acollit 1.700 acreditats, entre les atletes i els seus equips, els tècnics de la FIS i els mitjans de comunicació. A més, l’esdeveniment ha comptat amb 265 voluntaris i 28 hotels col·laboradors.





Tota la carn a la graella per a aconseguir els Campionats del Món

Les curses d’aquest cap de setmana han estat la darrera oportunitat per a demostrar que l’estació té la capacitat d’organitzar esdeveniments al més alt nivell. L’organització ha posat tota la carn a la graella per a aconseguir ser la seu dels Campionats del Món del 2029, una decisió que es coneixerà el 4 de juny vinent.

Al parer de la FIS, Andorra està preparada: “Ho hem vist a les Finals l’any passat i ho hem tornat a veure aquest any”, ha assegurat el director de la Copa del Món femenina, Peter Gerdol, que ha lloat la feina feta per l’equip de pista i ha assegurat que tota la logística funciona molt bé, així com el servei que ofereix l’Ski room i el Team Hospitality. Per tot plegat, Gerdol considera que Andorra està preparada per a afrontar uns mundials: “evidentment que necessitareu certes millores, però partiu d’una molt bona situació”.

El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, que aquest diumenge s’ha desplaçat a Soldeu per a presenciar la cursa, també s’ha mostrat convençut que s’aconseguirà l’objectiu, i que “si ja estàvem suficientment preparats, aquest cap de setmana hem tornat a demostrar-ho”. En aquest sentit, ha destacat que “el que ens diferencia de les altres candidatures és que es tracta d’un projecte de país”, ja que tothom hi està bolcat, des de les institucions fins a les empreses, la federació, els clubs i la ciutadania, a través dels voluntaris.