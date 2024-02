Exposició fotogràfica a Ordino “El ferro a través de la història”

Plafons amb fotografies de l’exposició que es podrà veure a Ordino (Comú)

Ordino acollirà una exposició entre el 12 de febrer i el 8 de març amb les fotos guanyadores i finalistes del primer concurs de fotografia convocat per l’associació la Ruta del Ferro, als Pirineus amb el títol “El ferro a través de la història: coneixent els museus i monuments de l’itinerari europeu de la Ruta del Ferro dels Pirineus!”.

La mostra itinerant es podrà veure a la Casa de la Muntanya, a partir del dilluns 12 de febrer on hi serà fins el 18 de febrer; al vestíbul de l’edifici La Font, del 18 al 25 de febrer, i per últim, del 26 de febrer al 8 de març es podrà veure al vestíbul de l’edifici administratiu del Comú d’Ordino.

Les fotografies es reprodueixen en una estructura mòbil, on es destaquen les imatges dels tres guanyadors del concurs i també s’hi exposen les deu imatges finalistes. L’objectiu de l’exposició és fer divulgació del patrimoni cultural de la Ruta del Ferro que abasta tots el Pirineus. Així mateix, la mostra seguirà la ruta amb parada a l’Arieja, el Canigó, el País Basc i Catalunya. El concurs que va tenir lloc entre el 25 de març i el 25 d’abril del 2023 va rebre una participació de 76 fotografies.