La Constitució de França no permet un acord d’associació que sigui no mixt

França es manté ferma en la mixicitat de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. L’ambaixador francès, Nicolas Eybalin, explica que la Constitució francesa ja preveu que tot acord que afecti punts de sobirania del país ha de ser mixt. I insisteix, després de consultar-ho amb els seus juristes, que hi ha punts de l’acord que són competència dels estats i no de la Comissió Europea.
“L’article 53 de la nostra constitució ja diu que un cert nombre d’acords que poden afectar a la sobirania nacional han de ser aprovats pels parlamentaris i és, doncs, una obligació que s’imposa al president de la República francesa. Hem fet aquesta anàlisi amb els nostres juristes, que també comparteixen els juristes del Consell Europeu, que estimen que un cert nombre de punts són competències dels estats”, assegura Nicolas Eybalin en unes declaracions que recull aquest dimarts AndorraDifusió.
Quant a l’aprovació per part del parlament francès, ha dit que es comprometen que, un cop l’acord signat, es pugui fer amb un termini màxim de sis mesos. Ha reiterat que França és molt favorable a l’acord i ha recordat que durant la presidència francesa del Consell de la Unió es van desbloquejar molts punts fins aleshores encallats. “Hi ha hagut moments de bloqueig i a cada cop que s’ha desbloquejat és perquè França ha intervingut sobretot durant el primer semestre de 2022, quan França va assumir la presidència. França espera una entrada en vigor de l’acord de manera ràpida”, assenyala Eybalin.