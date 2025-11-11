Primera visita oficial del copríncep episcopal a Ordino

El copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha fet aquest dimarts la seva primera visita oficial a la parròquia d’Ordino des del seu nomenament com a copríncep. A la seva arribada a la casa comuna, ha estat rebut pels cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, acompanyats de la subsíndica, Sandra Codina, davant d’un nombrós grup de veïns que s’han volgut sumar a l’acte de benvinguda.
A la sala del Consell, l’esperaven els consellers comunals, les conselleres generals d’Ordino, Berna Coma i Gemma Riba; el secretari d’Estat, Marc Saura; excàrrecs electes de la parròquia; i els llevadors dels diferents pobles d’Ordino. També han estat presents el representant del copríncep francès, Robert Mauri; el representant personal del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez; la secretària general del copríncep episcopal, Maria Concepció Garcia; i el rector d’Ordino, mossèn Joan Fenosa.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha adreçat unes paraules d’agraïment al copríncep, tot destacant la importància institucional i simbòlica de la seva presència a la parròquia: “El Coprincipat ens atorga un marc institucional únic en el món global. Creiem que aquesta visita enforteix els llaços i les aliances entre institucions, necessàries per a fer front als reptes geogràfics, polítics, mediambientals i socials que ens planteja el món actual.”
En el marc de la recepció institucional, la cònsol major ha obsequiat el copríncep amb el llibre Val de Norra, de l’autor i excònsol d’Ordino Albert Pujal, una obra que recull més de sis mil topònims de la vall i la seva etimologia, com a homenatge a la història i la identitat del territori.
Per la seva banda, Mons. Serrano Pentinat ha volgut correspondre el gest amb la donació d’una reproducció d’una imatge del Beatus de la Seu d’Urgell, un valuós còdex del segle X escrit en pergamí que conté un comentari del Llibre de l’Apocalipsi de Sant Joan, il·lustrat amb miniatures d’extraordinari valor artístic i històric.
Durant l’acte, el copríncep episcopal ha signat el Llibre d’Honor del Comú, on ha deixat escrit que la visita li ha permès conèixer de prop la vall reconeguda com a reserva de la biosfera: “Admirat per la rica història i bellesa dels boscos i prats, faig vots perquè mantinguem sempre la consciència dels valors que ens han permès arribar on som i continuar el camí plegats, amb tot l’afecte i la consideració del vostre copríncep i servidor.”
A continuació, els cònsols han mostrat al copríncep la sala del consell de la casa comuna vella, abans de traslladar-se a la casa pairal, on Mons. Serrano ha mantingut una trobada amb la gent gran de la parròquia.
La jornada ha finalitzat amb la participació del copríncep a la celebració eucarística de Sant Martí de la Cortinada, que li ha permès retrobar-se amb els feligresos i compartir aquesta diada tan arrelada a la vida de la vall.