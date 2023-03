La consellera de Cultura de la Generalitat destaca en el Festival del Joc del Pirineu que el joc de taula és un valor tradicional i emergent

Inauguració del 7è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell (Aj. La Seu)

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, ha inaugurat aquest divendres el 7è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell acompanyada de l’alcalde Francesc Viaplana, el vicealcalde Jordi Fàbrega i la primera tinent d’alcalde Mireia Font, en una sala de plens de l’Ajuntament urgellenc plena de gom a gom.

En l’acte, la consellera ha destacat la importància del joc taula com a valor “tradicional i alhora emergent, ja que incorpora noves editorials i propostes innovadores”, motiu pel qual ha assegurat que el Festival del Joc del Pirineu és “la punta de llança d’aquesta transformació”.

Per la seva part, Francesc Viaplana ha volgut recordar que aquest festival es va iniciar l’any 2016 “amb el convenciment que una ciutat que juga, és una ciutat millor”. L’alcalde urgellenc ha remarcat que el festival del Joc del Pirineu és ja un esdeveniment consolidat que posiciona la Seu d’Urgell com a destinació singular, que s’inclou en el calendari de cites ineludibles del món del joc de taula. “És un festival que des d’un inici ha vist les virtuts del joc en la nostra societat, partint del decàleg del joc, en la que considera que el joc és cultura, criteri, diversió, repte, igualtat, experimentació, comprensió, sociabilitat, coneixement i llibertat. En definitiva, creiem fermament que jugar, és gaudir i la Seu vol jugar”, ha reblat Viaplana.





Oriol Comas i Coma, Amic del Joc 2023

En la inauguració del festival també ha tingut lloc el lliurament del premi Amic del Joc 2023 que enguany ha guardonat a Oriol Comas i Coma, autor i estudiós català dels jocs de taula, director de la Fira JugarxJugar de Granollers durant més d’una dècada i comissari del Festival DAU de Barcelona des de la seva creació fins l’any 2021.

Oriol Comas ha rebut a mans del vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, aquest guardó, premi instaurat el 2019 per l’Ajuntament urgellenc en la quarta edició del Festival del Joc del Pirineu. Fàbrega ha resumit l’ingent currículum del guardonat remarcant la seva tasca com a creador i expert en jocs de societat entre altres facetes vers aquest món lúdic i cultural.

“Amb aquesta distinció, la Seu d’Urgell, una ciutat que juga i que viu la cultura dels jocs com a element cultural i forma d’oci saludable i socialitzadora vol reconèixer a alguna persona o entitat que han estat decisius en fer créixer el JOC, amb majúscules, amb la seva trajectòria professional”, ha explicat el vicealcalde urgellenc que ha afegit “persones que, amb la seva feina, dedicació i entusiasme, han contribuït també al nostre Festival del Joc”.

Per la seva part, Oriol Comas ha fet un extens repàs de la història del joc i dels jocs de taula. El guardonat ha subratllat la importància de crear jocs en català i ha volgut posar de manifest la figura de la dona al llarg de la història com a creadora de diferents jocs de taula. A més, Comas també ha reenvidat davant la consellera de Cultura canviar el nom de Jocs i Apostes de Catalunya per a, així, poder diferenciar-lo del joc com a cultura.





Festival del Joc del Pirineu

El Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell és un esdeveniment que respon a un model de festival de jocs clarament diferenciat de la resta dels que s’organitzen, tant a Catalunya com a la resta de l’estat.

La seva proposta radica en aconseguir convertir la població en un escenari gegant que respira jocs en tots els seus aspectes: espais de joc al carrer, en diferents edificis públics i privats, que involucra als comerços de la població i els seus restaurants així com els espais museístics. El projecte suposa un treball conjunt de l’Ajuntament urgellenc i de totes les entitats locals, associacions empresarials, de comerciants i hoteleres, administracions públiques, mitjans de comunicació, centres educatius i, evidentment, els urgellencs i les urgellenques.