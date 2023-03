Demòcrates: “Protegirem el 30% del territori amb parcs naturals i assegurarem una gestió sostenible de l’aigua”

Xavier Espot, candidat nacional de Demòcrates, en el seu darrer dia de campanya (Demòcrates)

La sostenibilitat ha estat el tema escollit, en aquest darrer dia de campanya per a les Eleccions Generals del 2 d’abril, per la candidatura de Demòcrates + Ciutadans Compromesos + Acció Comunal d’Ordino + Units per al Progrés + Independents. Una temàtica de “gran importància per a nosaltres”, tant des del vessant del creixement sostenible com des de la sostenibilitat mediambiental, ha defensat des de la parròquia d’Ordino el cap de llista, Xavier Espot.

Entre algunes de les mesures que demostren aquest compromís, ha anunciat el desplegament d’una xarxa de parcs naturals per a protegir el 30% del territori “del creixement urbanístic”, i un nou marc legislatiu de l’aigua per a assegurar-ne una gestió “integrada i sostenible”, davant l’escenari incert de futur pels efectes del canvi climàtic.

Juntament amb aquestes mesures, Espot ha recordat que aquesta tardor “vam iniciar el nostre full de ruta” amb l’aprovació de la Llei de sostenibilitat. Aquesta va establir “un nou paradigma del creixement urbanístic del país”, a través de l’elaboració d’estudis de capacitat de càrrega urbanística per parròquia, tenint en compte factors com els recursos hidràulics, la xarxa viària, els residus o la capacitat de subministrar energia. Espot ha garantit que a la propera legislatura s’implementaran aquests plans.

També en aquest compromís de preservar un creixement harmònic, el cap de llista Demòcrata ha esmentat l’establiment d’una proporció màxima, per parròquia i zones, d’habitatges d’ús turístic i de segones residències, per a garantir zones “lliures d’especulació i destinades a gent que viu permanentment al nostre país”.

Però no són les úniques accions del programa Demòcrata en clau de sostenibilitat. Es donarà continuïtat al projecte perquè Andorra esdevingui el primer país del món Reserva de la Biosfera, es treballarà amb els comuns per a millorar la gestió dels boscos, preservar la seva biodiversitat i evitar el risc d’incendis, i se seguirà apostant per la producció pròpia d’energia neta, a través del desplegament del Pla d’infraestructures energètiques. Dins d’aquest, el principal projecte és el parc eòlic del Maià, que ha d’anar acompanyat de l’increment de parcs fotovoltaics i l’augment de l’energia hidroelèctrica a través de la col·laboració publicoprivada.





Encamp: El català per a integrar els nouvinguts

Demòcrates + UP volen fer de la llengua el principal canal d’integració per a les persones nouvingudes al país. “Volem continuar impulsant el català perquè és un tret identitari nostre”, per això “promourem l’aprenentatge del català a les persones que vinguin a viure a Andorra com a canal d’arrelament al país”, ha manifestat la número dos Maria Martisella, a la porta del Molí del Guillem, acompanyada dels altres membres de la llista territorial Jordi Torres, Jenifer Iglesias, Pere Marsenyach i Esther París, amb el número tres de la llista nacional, Carles Enseñat. En aquest sentit, “portem accions perquè qui rebi el permís de residència se li faciliti un curs de català adaptat a la seva feina”, ha anunciat.





Ordino: Habitatge per a joves als terrenys de Casa Rossell

La número 2 de la llista de Demòcrates + ACO, Sandra Codina, ha avançat el projecte d’habitatge a preu assequible per a joves que es construirà als terrenys de Casa Rossell, propietat del Govern. L’habitatge “és una de les preocupacions més grans de la ciutadania” i, especialment en el cas dels joves, “volem que puguin engegar el seu projecte de vida” a la parròquia, ha defensat.





Sant Julià de Lòria: Xarxa de calor amb biomassa

El candidat suplent de la llista de Demòcrates + Liberals, Joan León, ha anunciat el projecte de desplegar a Sant Julià de Lòria una xarxa de calor aprofitant la biomassa dels boscos. En una primera fase, “connectarà amb els diferents edificis administratius” de la parròquia, però sense descartar que pugui també donar servei, en una segona fase, a d’altres instal·lacions i també a la població laurediana. L’emplaçament encara s’ha de determinar, anàlisi que es farà conjuntament amb el Comú, ha informat León, que s’ha mostrat convençut que es tirarà endavant la propera legislatura. El candidat Demòcrata ha defensat la xarxa de calor per les seves propietats “d’energia neta, d’alt rendiment i que a més, permet incrementar la nostra sobirania energètica“.





Andorra la Vella, Escaldes- Engordany i Canillo: balanç de campanya

En el cas de les candidatures de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, de Demòcrates + Accions d’Escaldes-Engordany i de Demòcrates + Independents de Canillo, han dedicat aquest darrer dia a fer balanç de la campanya. Conxita Marsol l’ha definida “com intensa“, i ha destacat que “ens ha permès aprofundir amb els nostres ciutadans els projectes per a la parròquia”. Ha assegurat que l’acaba amb “unes sensacions molt bones, que esperem que es traslladin el 2 d’abril a les urnes”.

En el cas de Trini Marín, ha destacat sobretot haver pogut “conèixer de més a prop els neguits dels escaldencs”, els quals sobretot estan relacionats amb l’habitatge i el poder adquisitiu. Ha refermat en aquest sentit la importància que les institucions treballin de la mà, “la millor manera d’aportar solucions als reptes” i poder tirar endavant projectes, com el que s’impulsarà a la parròquia d’habitatges de lloguer assequible.

Finalment, Guillem Casal, ha celebrat haver pogut arribar a molta gent aquests dies, haver “traslladat els nostres projectes”, fet que, tenint en compte que la parròquia només compta amb una llista “implica una responsabilitat afegida“.