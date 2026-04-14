La conferència de presidents de l’APF proposa Andorra per a formar part del seu Bureau

El president de la secció Andorra de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), Marc Magallon, ha participat en la Conferència de Presidents de la Regió Europa que ha tingut lloc a Varsòvia (Polònia), els dies 13 i 14 d’abril. Durant la primera jornada, la delegada de la Regió Europa, Anne Lambelin, ha comunicat que la secció andorrana ha estat proposada per formar part del Bureau de l’APF. La candidatura ha comptat amb la majoria dels vots dels presidents de les seccions de la Regió Europa presents a la reunió, com la secció de Polònia, que s’ha manifestat públicament a favor d’Andorra.
La designació s’haurà de validar durant la propera Assemblea plenària de l’APF, que tindrà lloc a Youndé (Camerun), del 7 al 12 de juliol. En cas que prosperi la proposta, Andorra passarà a formar part per primera vegada d’aquest òrgan executiu, que té l’objectiu de vetllar per l’execució de les decisions de la Sessió plenària. Aquest fet constitueix una fita història per a la secció andorrana, i serà un nou pas en la consolidació del compromís ferm i la implicació activa amb la francofonia, així com en el reforç de la seva presència i projecció en el si de les instàncies internacionals de l’organització.
A la trobada també s’han verificat els comptes de l’exercici pressupostari del 2025. En aquest punt, Magallon ha col·laborat amb la secció de Suïssa i amb el secretariat de la Regió Europa de l’APF per a poder dur a terme la verificació dels comptes d’aquesta regió, que s’han de sotmetre a l’aprovació en la propera Assemblea Regional Europa, que tindrà lloc a la tardor de 2026.