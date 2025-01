La companyia Teatre al Detall porta a la Seu l’espectacle familiar “Frederick”

Moment de la representació de l’obra “Frederick” (Foto: Teatre al detall”)

La companyia Teatre al Detall porta a la Seu d’Urgell, dissabte vinent, 1 de febrer, l’espectacle familiar Frederick. L’obra, que es podrà veure a les 16 h i a les 18.30 h a la Sala de Sant Domènec, s’emmarca en el 20è aniversari del grup teatral, encapçalat pels actors Txell Botey i Xavi Idàñez. Partint del conte original de Leo Leoni, una rèplica a la faula La cigala i la formiga per a dignificar la feina de poetes i artistes, la companyia crea un espectacle que és, alhora, una mena d’instal·lació-experiència-trajecte per a veure en grups reduïts i de molt a prop.

“És una vivència preciosa per recordar en família i que reflecteix tota la delicadesa que hi ha en el conte original”, ressalten els artistes. Frederick explica “una altra manera de veure el món, des de l’art i des de la poesia“. Així, el ratolí poeta en els freds temps d’hivernació “omple de colors, alegria i aromes el cau on viu amb els seus germans”, i ho fa tot a través de la paraula, el que representa “una metàfora perfecta del teatre, el món artístic i la creativitat”.

El text de l’espectacle és de Jordi Palet, mentre que la direcció i l’escenografia va a càrrec de Toti Toronell. Yuri Plana és l’encarregada de la il·luminació i Nacho López, de l’espai sonor. La música és de Xavi Idàñez i la coreografia d’Eleonora Martínez. El tema musical “Tots som primavera” el canta Nora Idàñez.





Venda anticipada d’entrades

La compra anticipada d’entrades per veure Frederick es pot fer a través de la plataforma Codetickets. També es poden adquirir a Turisme Seu o a taquilla, el mateix dia de l’espectacle. El preu de l’entrada és a partir de 4,5 euros.





Teatre al Detall

La companyia Teatre al detall ofereix espectacles de teatre de sala per a tota la família. El grup el formen Txell Botey i en Xavi Idàñez, dos actors amb un mateix criteri que es diferencien per fer teatre poètic “amb textos evocadors i que expliquen històries carregades de sentits i metàfores, sempre amb una dramatúrgia contemporània i amb un sentit de l’humor que els permet aprofundir i parlar de coses més serioses”.

Els dos artistes van començar fent teatre per a adults l’any 2005 amb l’espectacle Evidències, però no va ser dins l’any 2012 quan van ampliar el tipus de públic amb El Llepafils. L’any 2014 van estrenar L’endrapasomnis, el primer espectacle de la Trilogia de les nenes valentes, una adaptació del conte de Michael Ende, on fan realitat el somni de crear un espectacle amb música en directe de la mà de La Tresca i la Verdesca i gràcies al talent deJordi Paletque transforma l’espectacle “en una història onírica, màgica i tendra”. La representacióva ser Premi de la Crítica al millor espectacle per a públic familiar.

L’any 2017 van estrenar La nena dels pardals, la segona part d’aquesta trilogia, amb text de Jordi Palet sota la direcció de Joan Maria Segura i amb l’acompanyament musical de La Tresca i La Verdesca. L’espectacle va guanyar del Premi de la Crítica 2017 al Millor espectacle per a públic familiar i el Premi Enderrock de la crítica 2018 al Millor disc per a públic infantil i familiar. També es va endur el guardó del públic de la Mostra d’Igualada 2018 a Millor espectacle i el Premi Butaca 2018 al Millor espectacle per a públic familiar. La motxilla de l’Ada tanca el 2021 la trilogia escènica. L’obra va rebre el Premi de la Crítica 2021.